Șoferii, atenționați să nu parcheze, mâine, în zona rondului I pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Circulație închisă pe mai multe străzi – Galerie FOTO

Conducătorii auto care și-au lăsat mașinile, luni, la rondul I de pe Bulevardul Independenței din Ploiești au fost atenționați să nu parcheze, marți, în zonă. În anunțuri amplasate pe parbriz se precizează că se vor efectua lucrări de asfaltare pe cele două alveole ale rondului I din zona Conpet.

Primăria Ploiești a reluat lucrările la Bulevardul Independenței, lucrări care ar fi trebuit să fie finalizate încă din luna decembrie a anului trecut.

Conducătorii auto care și-au lăsat mașinile parcate, luni, la rondul I de pe Bulevardul Independenței au fost atenționați, prin anunțuri lăsate în parbriz, că, mâine, 2 aprilie, se execută lucrări de asfaltare pe cele două alveole ale rondului I din zona Conpet.

Primăriei Ploiești a anunțat că se închide circulația, în data de 02.04.2024, pe străzile Ana Ipătescu (porțiunea dintre Bobâlna și Bulevardul Independenței), Mihai Eminescu (porţiunea dintre strada Ana Ipătescu şi strada Traian Vuia), Nicolae Iorga (porțiunea dintre B. P. Hașdeu și Bulevardul Independenței), Anul 1848 și I. V. Miciurin, pentru turnarea îmbrăcăminții asfaltice pe cele două alveole.

Totodată, începând cu data de 3 aprilie, până pe 7 aprilie, are loc restricționarea traficului pe două benzi pe Bulevardul Independenței, porțiunea dintre statuia lui Radu Stanian și The New London, pentru turnarea îmbrăcăminții asfaltice.

„Pentru deplasarea către Spitalul de Pediatrie Ploieşti se poate utiliza următoarea rută ocolitoare:

Centrul municipiului Ploieşti – B-dul Independenţei – strada Bobâlna – str. Traian Vuia (rondul 2) – strada Mihai Eminescu”, a anunțat Primăria Ploiești.

