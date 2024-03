Autogara din Buzău vs Autogara Ploiești Sud – Noi, ploieștenii, mai avem mult până departe!

De o vreme bună ne-am obișnuit să facem comparație între situațiile și locurile din Ploiești și cele din alte orașe similare… sau chiar mai mici. Am văzut Ploieștiul comparat cu Târgoviște, cu Timișoara, cu Sibiu, cu Brașov și tot așa… Astăzi comparația vine de la Buzău. Și iar ne vine să plângem…

Scriem de ani de zile despre starea jalnică în care se află Autogara Ploiești Sud. Toate articolele noastre au fost ignorate cu succes de autorități. În afară de a da „o mătură”, n-au fost în stare să facă nimic pentru a scoate la lumină un punct important al orașului.

Lasă, că vecinii buzoieni s-au mișcat cu stil și ne-au făcut iar să ne fie rușine cu jegul din urbea lui Caragiale.

„Azi am fost până la Buzău și la intrarea în oraș am admirat noua autogară. Noi, ploieștenii, putem doar să visăm… Mulțumesc!”, ne-a transmis o cititoare care și-a însoțit mesajul de câteva fotografii.

Iată cum arată Autogara din Buzău:

Pentru a face o comparație rapidă, am dat o fugă la Autogara Ploiești Sud, pe care am încercat s-o fotografiem tot așa, de la distanță, pentru „primul impact vizual”.

Iată cum arată Autogara Ploiești Sud:

Concluzia o trageți singuri. Noi, ploieștenii, mai avem mult până departe!