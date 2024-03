Rugină acoperită cu folie într-un tramvai din Ploiești. Explicația directorului TCE

Ploieștiul a rămas singurul oraș din țară în care tramvaiele au o vechime de aproape 50 de ani. Un ploieștean ne-a trimis imagini dintr-un astfel de mijloc de transport, unde rugina a fost acoperită cu o folie pentru protejarea călătorilor.

Ploieștiul are printre cele mai vechi parcuri de tramvaie second hand din țară. De altfel, la acest capitol, suntem singurul oraș din țară care nu a reușit, până acum, să achiziționeze tramvaie noi, având în vedere că Brăila a făcut un prim pas, finalizând licitația în 2023.

La Arad, București, Cluj Napoca, Iași, Oradea, Timișoara și chiar la Galați au fost achiziționate tramvaie noi.

Tramvai cu folie de protecție anti-rugină la Ploiești

Un ploieștean ne-a trimis imagini dintr-un tramvai în care, ca măsură de protecție pentru călători, rugina a fost acoperită cu o folie de protecție.

„Astea sunt condițiile când mergi cu tramvaiul în Ploiești. Este rugină peste tot. Noroc că au mascat-o. Ăsta este Ploieștiul în 2024”, ne-a scris cititorul Observatorulph.ro.

Contactat telefonic, directorul TCE Ploiești, Nicolae Alexandri, a susținut că acesta este singurul tramvai unde a fost montată folie de protecție.

„Este un singur tramvai cu folie de protecție, acesta fiind programat să intre în reparație începând de miercuri, 6 martie. Din cauza apei s-a exfoliat vopseaua în zona geamurilor. Tramvaiul va fi imobilizat o perioadă de timp pentru reparații la caroserie în zona geamurilor”, a precizat Nicolae Alexandri, directorul general al TCE.

Tramvaie vechi de aproape 50 de ani la Ploiești

Situația tramvaielor din Ploiești este cu adevărat jalnică. Parcul auto are 30 de tramvaie second hand. Acestea au fost achiziționate în 1996, dar aveau ca an de fabricație 1977.

Multă vreme a existat speranța că, la Ploiești, vor ajunge tramvaie noi achiziționate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Licitația a întârziat extrem de mult, existând riscul ca finanțarea să fie asigurată integral de la bugetul local.

Un alt proiect de achiziție de tramvaie, de data aceasta prin PNRR, a fost aprobat în 2022 de către Consiliul Local Ploiești (Vezi AICI hotărârea), în cadrul unui parteneriat cu comuna Ariceștii Rahtivani.

Valoarea eligibilă , potrivit Hotărârii Consiliului Local, este în cuantum de 196.908.000 lei, fără TVA, respectiv 40.000.000 euro fără TVA.

Proiectul vizează achiziționarea, de către municipiul Ploiești, a unui număr de 20 de tramvaie cu o lungime de 18 metri.

Imagini din tramvaiul unde rugina este acoperită cu folie de protecție