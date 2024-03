Ceasurile din turnul de la Halele Centrale au „cedat”. Ce spun reprezentanții SC Hale și Piețe

La Ploiești până și timpul parcă s-a oprit în loc. Cel puțin așa am putea spune dacă am ține cont de ora indicată de ceasurile din turnul de la Halele Centrale. Un ploieștean a semnalat faptul că orologiul din turn nu mai indică ora exactă.

- Publicitate -

Format din patru cadrane, proiectate fiecare cu propriul mecanism, ceasurile din turnul de la Halele Centrale au cedat.

„La ora 19.29 mă aflam în preajma Halelor Centrale din Ploiesti și am vrut să văd cât arată ceasul. Știind că am în proximitate un ceas la îndemână și care merge „CEAS „, mi-am îndreptat privirea către ceasul Halelor Centrale și am crezut că sunt în America de Sud sau China!”, ne-a scris un ploieștean, care ne-a trimis și o fotografie care atestă faptul că două dintre cadranele ceasului nu mai indică ora exactă.

Ceasul din turn va fi reparat

Contactat telefonic, Răzvan Lungu, directorul general al SC Hale și Piețe, a anunțat că a solicitat intervenția societății care asigură mentenanța ceasurilor din Ploiești.

„A fost solicitată intervenția firmei care răspunde de mentenanța ceasurilor din Ploiești. Urmează ca firma să efectueze o constatare și, implicit, reparația mecanismului”, a precizat Răzvan Lungu, directorul general al SC Hale și Piețe.

Istoria ceasului din turnul de la Halele Centrale din Ploiești

„Turnul cu ceas” de la Halele Centrale din Ploiești, o adevărată bijuterie arhitecturală, datează de aproape nouă decenii. Conform documentelor, în planurile clădirii proiectate de arhitectul Toma T. Socolescu a fost figurat și turnul cu ceas.

La bombardamentele din iulie – august 1944, parte din clădirea Halelor Centrale a fost afectată. CLa acea dată, însă, turnul cu ceas a scăpat ca prin minune.

După 1990, primele reparații semnificative au avut loc după 2000 și, ulterior, în perioada 2006 – 2007. La acea dată s-a decis înlocuirea mecanismului de la ceas cu un sistem electronic. Atunci s-a invocat faptul că axul principal al ceasului a fost afectat, în principal, din cauza fenomenului îngheț – dezgheț, dar și din cauza păsărilor care erau atrase ca un magnet de acea zonă.

- Publicitate -

Ploieștiul a avut propriul Big Ben

Puțini își amintesc de faptul că ceasul din turnul de la Halele Centrale anunța ora exactă printr-o melodie. La început, după 1990, patriotismul local și-a spus cuvântul, iar melodia care se auzea la ora exactă era Hora Unirii.

În 2013, pentru puțin timp, melodia care anunța ora exactă imita marele clopot al ceasului din turnul Palatului Westminster din Londra, poreclit Big Ben.

Ulterior, însă, ca urmare a numeroaselor reclamații, după ce a fost înlocuit mecanismul ceasurilor din turn, s-a renunțat la ideea ca ora exactă să fie anunțată și sonor.