O ploieșteancă a fost dată jos din autobuzul 39 de șofer pentru că era însoțită de bichon. Reacția directorului TCE

La Ploiești, încă din 2015, este în vigoare un regulament privind constatarea și sancționarea contravențiilor la transportul public local de persoane. O ploieșteancă a avut parte de o experiență neplăcută, după ce a fost dată jos din autobuzul 39 de șofer, pe motiv că era însoțită de un bichon de talie mică.

- Publicitate -

Incidentul a avut loc săptămâna trecută, într-un mijloc de transport în comun din Ploiești, pe motiv că ploieșteanca era însoțită de un cățel de talie mică.

„În data de 10.01.2024, la ora 14.30, am avut neplăcerea de a fi dată jos din autobuzul 39, datorită faptului că aveam un mic bichon care mă însoțea. Soferul mi-a spus „nu ai voie cu câinele!”. Călătoresc in transportul public de doi ani si nu mi-a spus nimeni nimic in legătură cu asta! Ba chiar au urcat polițiști și controlori care au mângâiat cățelul!

Cățelușa mea este foarte îngrijită, dresată, si are toate vaccinurile la zi. Am tot căutat în regulament si nu scrie nimic concret în legătură cu accesul animalelor sau poate regulamentul actual nu este public. Ultimul pe care l-am putut găsi datează din 2015.

Să îmi spună cineva dacă există o lege care interzice urcarea cu cățel de talie mică în transportul public. Am răsfoit tot internetul, toate legile. Știu că sunt câteva orașe în Romania care permit accesul animalelor de companie în transportul public. Pentru Ploiești nu găsesc nimic concret”, ne-a sesizat la redacție ploieșteanca.

Director TCE Ploiești: „În mijlocul de transport nu este permis accesul persoanelor cu câini periculoși”

Contactat telefonic, directorul TCE, Nicolae Alexandri, a declarat că, „în mijlocul de transport nu este permis accesul persoanelor cu câini periculoși, chiar dacă au botniță și animalele sunt însoțite și sunt ținuți de ham de către proprietari”.

„În regulament nu există precizare care sunt câinii periculoși, dar acest lucru este reglementat prin lege. Am primit sesizarea cu privire la situația care a avut loc. Un bichon nu este considerat câine periculos. Conducătorul auto va fi reinstruit cu privire la acest aspect”, a precizat Nicolae Alexandri, directorul general al TCE.

Ambiguități locale pe tema accesului câinilor în mijloacele de transport în comun

Conform Regulamentului privind constatarea și sancționarea contravențiilor la transportul public local, hotărâre aprobată de Consiliul Local Ploiești în 2015 (lit. u), reprezintă contravenție „transportul cu mijloacele de transport public a câinilor periculoși, conform caracteristicilor lor morfologice, a asimilaților acestora conform reglementării legale a deținerii lor și a metișilor lor, chiar dacă poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham, de către proprietarii lor ori de către deținătorii lor temporari”.

- Publicitate -

Pe de altă parte, la Ploiești este în vigoare HCL 8/ 2007 – Regulament privind regimul de deținere al animalelor de companie și accesul acestora pe unele zone publice.

În acest text de hotărâre se precizează însă că „este interzis accesul animalelor de companie în localuri și instituții publice, mijloace de transport în comun, zonele special amenajate pentru copii, parcuri și grădini publice, cu excepția drumurilor publice și căilor de acces. Fac excepție câinii utilitari în situațiile prevăzute de lege”.

Cum ambele hotărâri de Consiliu Local sunt în vigoare, există și interpetări diferite cu privire la accesul sau nu al câinilor în mijloacele de transport în comun.

- Publicitate -

Cert este însă că, în opinia conducerii TCE, conform regulamentului din domeniu, în speța de față, nu este interzis accesul cu un bichon în mijlocul de transport în comun.

Hotărârea nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentului privind constatarea și sancționarea contravențiilor la transportul public local de persoane în Municipiul Ploiești

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Hotărârea 8/2007 privind stabilirea regimului de deținere a animalelor de companie și accesul acestora pe unele zone publice