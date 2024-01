Reacția viceprimarului Ploieștiului, Anca Popa, la acuzația lui Volosevici că nu participă la formarea bugetului: ”Ne-ați dat afară!” UPDATE

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici (membru PNL și candidat din partea PSD pentru un nou mandat), a postat pe pagina sa de Facebook o filmare în care îi acuză pe cei doi viceprimari, Anca Popa (USR) și Daniel Nicodim (PNL) că nu se implică în stabilirea bugetului Municipiului din 2024. VIDEO la finalul textului.

În imaginile postate sub titlul ”Lucrăm la Bugetul pentru anul 2024! Oare ce părere au viceprimarii!?” apare primarul Volosevici, care încearcă să intre în birourile celor doi, dar nu reușește, acestea fiind încuiate.

”Știți, primăria este condusă de un primar, doi viceprimari și un city (n.r. city-manager, respectiv Simona Albu, nașa de cununie a primarului Volosevici) În momentul acesta, pe bugetul primăriei, pe ce se întâmplă în oraș, avem prezenți ca să discutăm un city și un primar. Analizați voi” spune Volosevici în filmare.

Printre comentariile postate s-a numărat și reacția viceprimarului Anca Popa: ”Ne-ați dat afară astăzi!”

Contactată de Observatorul Prahovean, Anca Popa a detaliat: ”În ziua aceea, noi am avut o ședință, chiar înainte de finalul programului. Aceasta a fost întreruptă de domnul primar, care a venit cu directorul economic al instituției și o angajată de la buget. Ne-a spus – voi puteți pleca. Ce era să facem? Am părăsit sala de ședințe. A doua zi, domnul primar ne-a transmis că, atunci când ne-a spus să plecăm, s-a referit doar la o discuție pe teme de personal, nu și de buget, de parcă noi am fi știut ce urmează. În calitate de viceprimar m-am implicat în creionarea bugetului pentru armonizarea cheltuielilor la instituțiile unde am atribuții, cum ar fi Direcția de Patrimoniu sau Casa de cultură a Municipiuliui”.

În restul filmării postată pe pagina de Facebook a primarului Volosevici apar mai multe angajate ale Primăriei Ploiești, în timp ce discută cu edilul, fiecare având un teanc de hârtii în față și niciun laptop. La un moment dat, city managerul, Simona Albu, îi cere primarului un calculator de birou și începe să facă diverse socoteli.

UPDATE Viceprimarul Daniel Nicodim a confirmat cele spuse de Anca Popa: ”Noi nu am fost convocați de domnul primar la acea ședință pentru buget, care s-a desfășurat probabil după ora 19. În aceeași zi, am fost poftiți afară din sală de dânsul pe motivul că are ceva de discutat cu departamentul economic”.

Acest gest a fost taxat de mai mulți internauți care au postat următoarele comentarii:

Dicu Ionut: Senzațional, bugetul unui oraș cu aproximativ 190000 de locuitori se face cu pixul și foaia A4…” pai avem 508 +887…, avem și pe plus și pe minus”…

Gabriel Gabriel: Dl. Andrei Volosevici am o simpla întrebare și vă rog sa o luați în considerare și să-mi răspundeți simplu: câte persoane din cele care fac bugetul sunt in stare sa utilizeze un laptop și programele Excel, Word și PowerPoint ???

Costin Florea: N-ați văzut un excel în viața voastră. faceți bugetul ca la alimentara 🙂

Un alt ploieștean îi reproșează primarului mai multe nerealizări.

Cătălin Adrian Cosmin: Andrei Volosevici și Primăria Ploiești lucrați și la bugetele din banii europeni pe care ia-ți pierdut. Lucrați și la voucerele de învățământ promise. Lucrați și la mizeria din oraș. Lucrați și la aplicarea legilor in acest oraș. Lucrați și voi real și benefic.