Cum arată Târgul de Crăciun și iluminatul festiv din Sinaia [GALERIE FOTO]

La Târgul de Crăciun din Sinaia, vizitatorii pot cumpăra diverse ornamente de sărbători, vin fiert, turtă dulce și o gamă variată de dulciuri specifice sezonului de iarnă.

”De Moș Nicolae ne adunăm cu toții în centrul orașului pentru a marca apropierea sărbătorilor de iarnă. Într-o atmosferă plină de magie și emoție am aprins Iluminatul Festiv și am deschis Târgul de Crăciun din Parcul Dimitrie Ghica. Ca în fiecare an, l-am așteptat pe Moș Nicolae cu colinde, turta dulce, ceai și vin fiert” a fost mesajul primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea.