Prețul biletelor TCE rămâne neschimbat la Ploiești. Consilierii locali au respins proiectul de majorare a tarifelor

Ședința Consiliului Local Ploiești, programată marți, a adus o veste bună la Ploiești. Prețul biletelor TCE rămâne neschimbat. Aleșii locali au respins proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor.

Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local viza creșterea prețului la biletele și la abonamentul de o zi pe toate traseele pentru transportul în comun din Ploiești.

Astfel, TCE a solicitat ca prețul biletului să fie de 3 lei față de 2,5 lei cât este în prezent. Pentru abonamentul de o zi pe toate traseele propunerea era să coste 10 lei față de 6 lei cât este în prezent.

Aleșii locali ploieșteni au respins proiectul de hotărâre. Consilierul local Gheorghe Sîrbu (PNL) a argumentat faptul că de mai mult timp a solicitat un audit la TCE.

„Nu putem mări tariful astăzi atâta timp cât AGA și Consiliul de Administrație au hotărât să facă un audit”, a susținut Gheorghe Sârbu, consilier local PNL, care a propus prorogarea proiectului.

La rândul său, consilierul local Răzvan Enescu (USR) a susținut că „este inoportun să fie mărit tariful”.

”Am analizat niște companii similare din alte orașe și am văzut că TCE-ul are cei mai mulți angajați”, a susținut Răzvan Enescu, consilier local (USR), precizând că TCE este singura companie care are pierderi.

Propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre a fost respinsă. Respins a fost și proiectul privind scumpirea biletelor și abonamentului pentru o zi pe toate traseele. Prețul biletelor și abonamentului pentru o zi pe toate traseele a răsmas nechimbat, proiectul fiind repins cu 18 voturi împotrivă, două voturi pentru și două abțineri.