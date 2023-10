Gropile de pe strada Macazului, în Bariera Rudului, sunt la locul lor deși am semnalat la început de an – FOTO

Gropile de pe strada Macazului, în Bariera Rudului, de care am scris în luna ianuarie 2023, sunt neatinse. Strada, care arată ca după un bombardament, nu intră în atenția autorităților indiferent ce am face.

- Publicitate -

„Bariera Rudului, capătul traseului 7. Orașul Ploiești! Zi de zi ne rupem mașinile cât și picioarele! În ultimii 20 de ani nu s-a pus măcar o lopata de asfalt…”, ne scria la redacție un cititor în urmă cu mai bine de 10 luni de zile.

Am publicat atunci articolul „În Bariera Rudului, la capătul traseului 7, nu s-a pus nici măcar o lopată de asfalt în ultimii 20 de ani”. Și nu s-a întâmplat nimic.

Astăzi, cititorul a revenit cu fotografii actualizate și cu un nou mesaj.

„Bună dimineața!

La început de an ați avut o campanie „Gropile în care ne rupem mașinile”,

Atunci am trimis către dumneavoastră imagini cu Str. Macazului, Bariera Rudului. După aproape un an situația este aceeași, am făcut sesizare si la Primăria Ploiesti – directia – tehnic – investitii. Nu se întâmplă nimic, parcă trăim în lumi paralele! Atașez câteva fotografii, de actualitate!”.

- Publicitate -

Potrivit fotografiilor, situația este aceeași. Același drum desfundat, aceleași gropi, își așteaptă „victimele”, mașinile care nu au nicio șansă să scape „nevătămate”, mai ales dacă șoferul trebuie să treacă zilnic pe acolo.

Indolența celor care administrează acest oraș a atins cote alarmante și, din păcate, sunt atât de multe „găuri” de astupat încât este nevoie, probabil, de ani de zile pentru ca orașul să arate câte de cât „european”.