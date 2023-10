Locatarii de pe strada Hașdeu din Ploiești reclamă lucrările de pe Bulevardul Independenței: „Am crezut că este cutremur” – VIDEO, FOTO

Lucrările de asfaltare de pe Bulevardul Independenței din Ploiești înregistrează noi sesizări, de data aceasta din partea unor ploieșteni care locuiesc pe strada Hașdeu. Oamenii au semnalat faptul că, luni, 02 octombrie, au crezut că este cutremur. Apoi, ei și-au dat seama că, de fapt, vibrațiile erau de pe șantierul de pe Bulevardul Independenței, motiv pentru care au sunat la Primăria Ploiești și la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

- Publicitate -

Lucrările de asfaltare derulate pe Bulevardul Independenței din Ploiești au creat mult haos în trafic săptămâna trecută. Nu au lipsit nici reclamațiile privind modalitatea asigurării zonei de protecție, având în vedere că plasele erau prinse, cu cuie, direct de castani.

Mai nou, luni, 02 octombrie, au fost înregistrate alte reclamații, de data aceasta din partea locuitorilor de pe strada Hașdeu.

Oamenii au crezut, inițial, că este un cutremur puternic. De fapt, susțin aceștia, vibrațiile erau de la lucrările de compactare efectuate pe Bulevardul Independenței.

„Am crezut că e cutremur. M-am băgat sub grindă și am văzut că nu se mai termină. Eu am trăit cutremurul din 77 și știu ce-i aia.

Când am văzut că nu se mai termină, dar am auzit și zgomotele, am dedus că s-ar putea să fie altă cauză. Am coborât în stradă, unde erau mai mulți vecini, nu doar noi care suntem acum aici, ieșiseră și de la blocul roșu, și de la blocul 10, și de la blocul galben…

Toată lumea era speriată de ce s-a întâmplat. Am aflat că, de fapt, cauza era aici. Am făcut gălăgie… Deocamdată s-a oprit… Vedem ce urmează, dar treba nu se mai poate repeta că pot fi consecințe pe care nu le vedem acum. Le putem vedea peste câțiva ani și trebuie lucrat cu grijă”, ne-a declarat Ionuț Lambrescu, locatar din zonă

- Publicitate -

„În jurul orelor 13.30, cu aproximație, am constatat că s-au semnalat niște vibrații extrem puternice care s-au transformat în vibrații de rezonanță ale construcției.

Am realizat instantaneu, eu, că nu e vorba de un cutremur, că sunt lucrările de compactare de pe Bulevardul Castanilor și imediat am încercat să opresc această acțiune având în vedere că toate construcțiile din această zonă sunt construcții realizate în anii 1930 – 1940.

Sunt construcții cu structură de rezistență relativ fragilă, construcții din cărămidă, inclusiv blocurile. Intrarea în rezonanță a construcției înseamnă, automat, dărâmarea construcției”, a precizat Radu Brânzei, locuitor din zonă. Acesta susține că au existat și prime efecte ca urmare a lucrărilor.

- Publicitate -

„Am încercat să transmit aceste informații la Direcția Tehnic Investiții, prin canalele oficiale și prin niște telefoane directe către șeful de lucrări din Primărie. Cert este că asemenea acțiuni trebuie desfășurate, sunt de acord să se facă, dar trebuie desfășurate în baza unor studii.

Eu sunt foarte curios dacă există un studiu geologic care să permită desfășurarea lucrărilor. Vibrațiile acestea se transmit pe verticală, dar și pe orizontală”, a susținut Radu Brânzei, care a precizat că a solicitat ca vibrațiile de compactare să fie reduse.

Mai mulți locatari au anunțat că vor strânge semnături pentru a transmite un memoriu către Primăria Ploiești, în speranța că „se va reduce nivelul de vibrații în afara zonei de lucru”.

- Publicitate -

Observatorulph.ro a solicitat, luni, un punct de vedere din partea Primăriei Ploiești.

VIDEO – Locatarii din zonă reclamă că se tem ca, din cauza lucrărilor de pe Bulevardul Independenței, să le fie afectată structura de rezistență la case.