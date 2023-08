Statuia lui Mihai Viteazul din Ploiești se degradează indiferent de sesizările și apelurile tuturor

Sesizările cu privire la starea avansată de degradare în care se află statuia lui Mihai Viteazul din Ploiești par a fi făcute în zadar de atâta timp. Autoritățile par „surde” la semnalele de alarmă trase de cetățeni și de presă, timp în care plăcile de pe soclul statuii continuă să cadă.

Că nu se vrea a fi făcut ceva, este clar. Că indolența autorităților este maximă, iar este clar. Întrebarea care se pune este „Oare cine va răspunde în cazul producerii unui accident?”. Cine va răspunde dacă una dintre plăci va lovi vreun copil? Cine va fi vinovat? Părinții care au lăsat copilul să se joace în acea zonă periculoasă, nu?

Deși am scris în nenumărate rânduri, am făcut-o degeaba. Nici măcar un răspuns oficial că a ajuns sesizarea la cineva nu am primit. Astfel, continuă sesizările cetățenilor:

„Bună dimineața. Vreau să vă semnalez o problemă legată de statuia lui Mihai Viteazul din orașul nostru. Au început să cadă plăcile de marmură de pe ea. Vă trimit și poze. Treptele ca treptele, că se ridică și te împiedici. Dar cele de sus, de la statuie, sunt un real pericol, mai ales pentru copilașii care se joacă pe acolo”, ne-a semnalat o doamnă, care, dealtfel, ne-a trimis și fotografii doveditoare.

În acestea se vede clar starea avasată de degradare a statuii, mai exact a soclului și a treptelor, ca și în urmă cu câteva luni. Ba mai mult, comparativ cu vara anului trecut, când publicam un articol cu poze de la fața locului, de pe soclul statuii s-au mai desprins o serie de plăci.

„…nici în cel mai jerpelit orășel din țara asta, nu există atâta degradare, lentoare și incompetență la nivel de Primărie, cum există la noi!!! Asta e imaginea orașului Ploiești, cu respectul pe care îl arată Primăria față de locuitorii orașului și față de istoria țării! Bravo, Primărie… halal să-ți fie!”, a comentat un alt cititor cu privire la aceeași problemă a statuii lui Mihai Viteazul.

Monumentul din parcul ploieștean este cel mai mare dintre toate cele 16 monumente ecvestre ale voievodului existente în România.