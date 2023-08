Haitele de câini din Ploiești au fost ridicate. Răspunsul Primăriei

În urmă cu o săptămână, mai mulți locuitori ai Ploieștiului ne-au semnalat reapariția haitelor de câini în oraș. Unul dintre cititori ne-a trimis imagini din zona Malu Roșu, iar altul din zona Eminescu.

- Publicitate -

Pe baza celor declarate și fotografiate de cititori, am publicat articolul „Câinii maidanezi și-au făcut din nou apariția în Ploiești. Haite semnalate marți în zone diferite ale orașului”. În plus, faptul că haita din zona Eminescu părea a fi aceeași cu cea din primăvară, a ridicat câteva semne de întrebare în plus: Dacă în primăvară au fost adunați câinii, de unde au apărut acum… fix aceiași?

„Urmare a apariției, în publicația dumneavoastră, a articolului „Câinii maidanezi și-au făcut din nou apariția în Ploiești. Haite semnalate marți în zone diferite ale orașului”, vă informăm că un echipaj al Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare, din cadrul Administrației Parcului memorial Constantin Stere, a capturat câinii găsiți în zona Malu Roșu și zona Eminescu, din Ploiești, și care reprezentau un pericol pentru locuitorii acestor cartiere sau pentru cei care tranzitau aceste zone”, au transmis printr-un comunicat reprezentanții Primăriei Ploiești.

Rămâne de văzut acum dacă acești câini chiar au fost adunați, și, totodată, dacă din toamnă sau iarnă își vor face din nou apariția pe domeniul public, conform „obiceiului”.