Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a prezentat lista instituțiilor fără autorizație de securitate la incendiu din Ploiești. Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) și Teatrul Toma Caragiu funcționează, potrivit ISU Prahova, fără autorizație de stingere la incendiu.

La aproape opt ani de la incendiul de la Colectiv, la Ploiești încă avem clădiri în care își desfășoară activitatea instituții publice care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a transmis, la solicitarea Observatorulph.ro, lista clădirilor care nu au autorizație pentru securitate la incendiu, dar și lista clădirilor care nu necesită o astfel de autorizație.

RASP și Teatrul Toma Caragiu, pe lista instituțiilor fără autorizație de securitate la incendiu din Ploiești

Pe lista clădărilor fără autorizație de securitate la incendiu transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU Prahova) figurează Teatrul Toma Caragiu și Regia Autonomă de Servicii Publice din Ploiești.

De altfel, în urmă cu aproape opt ani, la scurt timp după incendiul de la Colectiv, Teatrul Toma Caragiu din Ploiești a fost închis pe motiv că nu deține o astfel de autorizație de securitate la incendiu, una dintre obligațiile impuse fiind construirea unui bazin cu apă.

Ulterior, redeschiderea Teatrului Toma Caragiu a fost condiționată de prezența, pe durata spectacolelor, a unei autospeciale a pompierilor, pentru ca, mai târziu, să existe un acord de desfășurare a evenimentelor condiționat de reducerea numărului de participanți.

Conducerea Teatrului Toma Caragiu susține că, în acest moment, instituția se află în plin proces de autorizare.

„La momentul actual suntem în plin proces de autorizare. Mai precis am obținut avizul pentru obținerea autorizației și, de asemenea, am realizat și deținem întreaga documentație tehnică pentru execuția bazinului cu rezerva de apă”, a precizat Mihaela Rus, directorul Teatrului Toma Caragiu.

Aceeași situație există și la Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești.

„În vederea autorizării am obținut „Scenariul la incendiu”. Am ridicat pe SICAP proiectarea și instalarea unui sistem de iluminat de siguranță, pas important în vederea autorizării ISU. În concluzie, suntem in proces de autorizare”, a precizat Zoia Staicu, director RASP Ploiești.

Clădirile din Ploiești care nu necesită autorizare de securitate la incendiu

Lista ISU Prahova include și o serie de clădiri care „nu se încadrează în categoria construcțiilor/amenajărilor care se supun autorizării, conform prevederilor legale”.

Astfel, conform ISU Prahova, sediul Poliției Locale Ploiești, sediul Halelor Centrale, dar și piețele din municipiu „nu se încadrează în categoria construcțiilor/amenajărilor care se supun autorizării, conform prevederilor legale”.

Clădirea Halele Centrale, sediul Primăriei Ploiești, dar și Spitalul Municipal Ploiești dețin autorizație de securitate la incendiu.

Pe site-ul ISU Prahova, anual, este publicată lista clădirilor din Prahova care dețin autorizație de securitate la incendiu. (Vezi AICI lista).

Anul, trecut, cu doar două săptămâni înainte de începerea anului școlar, 50 de licee, școli și grădinițe din Prahova nu aveau autorizație la incendiu.