Ploiești versus comunele limitrofe. Cam asta-i diferența: încropeală versus respect față de oameni

Indiferent de calea pe care o alegi pentru a ieși din Ploiești, realitatea crudă îți arată diferențele majore în materie de administrație publică locală. Comparăm și mere cu pere, pentru că orice alt fruct este mai bun decât mărul stricat numit Ploiești.

Am tot căutat exemple de bună administrare pentru a compara situația unor municipii reședință de județ cu situația Ploieștiului. Am plecat de la premisa că toate sunt sub aceeași umbrelă legislativă, că nu există loc perfect și că dezvoltarea oricărei localități ține de viziunea fiecărui edil, de capacitatea sa de a administra corect ceea ce are și de a căuta soluțiile pentru care ESTE PLĂTIT. Niciunul nu este perfect, dar nu căutăm perfecțiunea în oameni, ci felul în care înțeleg să își facă datoria față de oameni.

Și am tot găsit exemple pe care le puteți lectura, dând o simplă căutare pe Observatorul Prahovean – ”Ploiești versus…”

Dar este util să compari mărul și cu alte fructe, deși știți cum se spune… ”să nu comparăm mere cu pere”. Sunt însă suficiente motive să facem asta.

Astăzi, la sesizarea unui cititor, vă rugăm să priviți cu atenție imaginea care însoțește textul. Orașul Ploiești la limita cu Blejoiul, comuna din nordul orașului. Atenția vă este captată de separatoarele de sens.

Beton pe raza Blejoiului, balize din plastic la Ploiești. Atât s-a putut, ca în orice altă lucrare de pe domeniul public. Dacă mergi în direcție opusă, spre zona de sud-est a orașului, este suficient să te deplasezi pe șoseaua Mihai Bravu, ”reabilitată” de parcă primarul chiar îi urăște pe ploieșteni, apoi să treci peste Centura de Est și să intri în Berceni. Te izbește instant diferența în privința infrastructurii. Este ca și când ai trece din Bangladesh, direct în Elveția. Faceți acest test și veți vedea, chit că știți că nu există graniță între cele două state. 🙂

Cât despre cum este administrat Ploieștiul, cu un an înainte de alegeri, trăim în continuare cu sentimentul că cineva crede că oamenii de aici merită pedepsiți pentru vina de a face alegeri nefericite sau de a nu participa deloc la ele.