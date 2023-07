Avem senzația că vă bateți joc de noi. Sau chiar vă bateți? Ce spun ploieștenii despre șanțurile pe care nimeni nu le mai astupă

În Ploiești se sapă. Se sapă unii pe alții în politică, dar asta nu ne privește. Se sapă pe străzi, asta chiar fiind de interes. Problema este ce rămâne în urmă și pentru cât timp. Oamenii au ajuns să creadă că cineva își bate joc în mod intenționat de ei.

Curg zilnic sesizările. Am fi vrut să primim, măcar din când în când, câte un mesaj de bine, de la oameni mulțumiți. Nefiind motive de mulțumire, nu vin nici mesajele, așa că mai avem de așteptat.

Utilitățile, facilitățile, spațiile de recreere, infrastructura… toate-s la fel. Adică… să avem pardon, toate se degradează. Și ce mai era bun facem praf. Se întâmplă pe un domeniu public căruia cineva parcă i-a pus gând rău.

Revenim astăzi cu noi sesizări, cauzate de felul în care domeniul public a fost lăsat, după îngroparea unor cabluri. Probabil vă așteptați să le vedeți îngropate pe toate, așa cum prevedea o directivă europeană. Am ignorat-o, că doar suntem în Europa când vrem fonduri, pe care de inteligenți și buni profesioniști ce suntem le mai și pierdem. În fine, n-o să le vedeți îngropate în acest mandat. Se găsește o scuză și pentru asta.

Revenind, dacă tot se fac ceva modernizări la rețeaua electrică, atenția ne-a fost atrasă de ce rămâne în urma efectuării acestor lucrări. Am mai scris despre această situație, apoi am așteptat să vedem o urmă de bun simț, de respect pentru cei care-și distrug mașinile sau își pot rupe oricând picioarele. Dar unde ne grăbim?

Un ploieștean a ținut să ne reamintească faptul că timpul trece… : ”Buna ziua! Revin cu gropile de la intersectia străzilor Democratiei și Lupeni. Problema există de dinainte de 12 iunie, cand v-am mai trimis poze cu ele. Suntem în iunie și nimic nu s-a schimbat. Mai mult, în urma lucrărilor efectuate în oraș, gropi asemănătoare apar în tot mai multe locuri.

Poate puteti adresa dvs. o întrebare administratiei locale: se așteaptă cumva să le plombeze cetățenii? Sau aceste gropi fac parte din noul plan de remodelare a orașului?”

Referindu-se la aceleași șanțuri astupate în bătaie de joc cu pietriș, un alt ploieștean spune: ”Cred că cineva își bate joc de noi! Nu pot să îmi imaginez că niște edili zdraveni la cap ar putea fi atât de nepăsători, încât să permită așa ceva. Am văzut ce au făcut pe Șoseaua Mihai Bravu și m-am crucit. Am văzut la intrarea pe Lupeni cum din 7 șanțuri au astupat unul. Are logică, are cineva vreo explicație pentru batjocura asta? Cu ce am greșit?

Mă uit la alții cum sapă în munți peste noapte, cum fac autostrăzi la foc automat, iar noi… noi suntem de râsul lumii. Cât ne ia să astupăm niște șanțuri, măcar să vadă lumea că îi pasă cuiva, că nu tolerează ca o amărâtă de lucrare să nu poată fi făcută într-un timp rezonabil, care să includă și refacerea trotuarelor și carosabilului? Serios, chiar e vreunul ascuns după o draperie, amuzându-se de cum ne împleticim prin oraș?”

Din păcate, oricâte scuze s-ar căuta, oricât s-ar arunca vina pe alții, un lucru e cert: când toate sunt făcute pe dos, nu poți spune că toată lumea e nebună/rea, iar cei care administrează Ploieștiul sunt sănătoși și buni. Și să vrei să crezi asta și nu ai cum.