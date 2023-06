Ce mașini au aleșii locali ploieșteni. Mercedes, în topul preferințelor consilierilor locali

Aleșii locali ploieșteni par a fi împătimiți ai autoturismelor de proveniență străină. Doar câțiva consilieri locali ploieșteni au declarat că dețin autoturisme autohtone, însă avem și opt aleși locali care nu au în proprietate mașini.

Aleșii locali ploieșteni au completat declarațiile de avere, iar conform acestora, unii dețin în proprietate mai multe autoturisme, multe dintre ele fiind de proveniență străină.

Dacă ar fi să ținem cont numai de autoturismele care figurează în declarațiile de avere cu siguranță am putea spune că aleșii locali cotizează cu sume frumoase la bugetul local atunci când vine vorba de plata impozitelor.

Există însă și câteva excepții, în sensul că opt aleși locali susțin că nu dețin în proprietate autoturisme.

Astfel, consilierii locali Costel Andreescu (USR), Robert Vîscan (PSD), Nicolae Vlad Frusina (PNL), Cristian Ionel Ionescu (Prahova în Acțiune), Cristian Ganea (Pro România), Gheorghe Popa (PNL), Ștefan Alexandru (Prahova în Acțiune) și Mihai Tonsciuc au precizat în declarațiile de avere că NU dețin autoturisme.

Din start trebuie menționat că printre mărcile de mașini preferate ale consilierilor locali ploieșteni figurează Mercedes, Toyota și Wolkswagen.

Mașinile aleșilor locali din Ploiești. Cei mai mulți preferă autoturisme străine

Anca Agapie, de la Pro România, deține un Hyundai, an de fabricație 2017, dar și un Volkswagen din 2009.

Colegul său, Bogdan Lupu, secretar general executiv Pro România, deține două autoturisme Mercedes Benz, unul fabricat în 2010, iar celălalt în 2015.

Consilierul local Iulian Bolocan (PNL) a menționat în declarația de avere că deține un autoturism Toyota Corolla, an de fabricație 2018, în timp ce Răzvan Enescu (USR) a menționat un autoturism Mazda CXS, an de fabricație 2018.

Consilierul local George Botez a menționat în declarația de avere patru autoturisme, un Mercedes Benz 220D, an de fabricație 2018, un Mercedes Benz 350 GLE (2018), un autoturism Honda Civic (2021) și o Dacia Logan din 2019, achiziționată în leasing.

Consilierul local Valentin Marcu, vicepreședinte – șef departament Politici Sociale PNL Ploiești, deține un Cielo din 1997, un Mercedes an de fabricație 2011 și un Opel din 2001. Colegul său, Dragoș Alexandru Măchițescu a menționat în declarația de avere că deține un Ford, an de fabricație 2003.

Constantin Nemeș, care a obținut un mandat de consilier local pe listele ALDE, a precizat că are în proprietate un Ford Focus, an de fabricație 2015, dar și o Toyota Auris (an de fabricație 2016).

Viceprimarul municipiului Ploiești, Daniel Nicodim, a precizat în declarația de vedere un autoturism Mercedes (an de fabricație 2015), în timp ce Anca Popa, viceprimar USR, a precizat că deține un Ford (an de fabricație 2000), un Peugeot (an de fabricație 2009), un Ford (an de fabricație 2009) și un Mercedes (an de fabricație 1998).

Consilierul local Paul Palaș, care a obținut un mandat pe listele ALDE, a precizat că deține un Volkswagen Polo din 2010 și un Nissan Qashqai din 2018.

Consilierul local Simona Popescu (PNL) a precizat în declarația de avere un Peugeot (an de fabricație 2003) și un Opel Mokka (an de fabricație 2016).

Horia Nicolae Popovici deține un Mitsubishi (an de fabricație 2008), în timp ce Magdalena Trofin, fost viceprimar al Ploieștiului, a menționat un Peugeot 2004 și un Volkswagen (an de fabricație 2015).

Valentin Săbău (PNL) a menționat în declarație că deține un BMW X5 (an de fabricație 2017), achiziționat în leasing, în timp ce Radu Simionescu (PNL) a menționat în declarație două autoturisme, respectiv un Wolkswagen T5 (an de fabricație 2009) și o Dacia Logan (an de fabricație 2007).

La rândul său, consilierul local Gheorghe Sîrbu (PNL) a menționat două autoturisme, respectiv o Dacia Duster (an de fabricație 2018) și un autoturism Ranger Rover (an de fabricație 2004). Nicoleta Ștefan (PNL) a precizat că deține un Jeep, an de fabricație 2004.

Cel mai nou autoturism, potrivit declarațiilor de avere publicate pe site-ul Primăriei Ploiești, este al consilierului local Aurelian Tudor (PNL). Acesta a menționat că deține o Toyota (an de fabricație 2022).