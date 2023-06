Mărturii de la cozile pentru alimentele de la UE, de la Ploiești: „Ne-au umilit în ultimul hal. Am stat ore în șir în soare și fără toalete. Unde este grija față de bolnavi și seniori?”

Câteva sute de persoane s-au înghesuit, ieri, la Canta de Ajutor Social din Ploiești pentru a primi pachetul cu alimente de la Uniunea Europeană. Oamenii s-au plâns astăzi de experiența umilitoare trăită.

Distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană a început, ieri, la Ploiești, de data aceasta fiind vizate persoanele cu handicap grav și accentuat, dar și persoanele fără locuințe.

Pentru că au trăit, anii trecuți, experiența că nu au mai apucat pachetele cu alimente, de data aceasta oamenii s-au așezat la rând încă cu o noapte înainte de deschiderea centrului unde a avut loc distribuirea produselor, respectiv la Cantina de Ajutor Social din Cartierul Mihai Bravu.

Mărturii horror de la cozile pentru alimentele de la UE, de la Ploiești: „Ne-au umilit în ultimul hal. Am stat ore în șir în soare și fără toalete. Unde este grija față de bolnavi și seniori?”

Experiența, spun oamenii, a fost umilitoare, având în vedere condițiile în care a avut loc distribuirea pachetelor.

„A fost umilința supremă, în condițiile în care oamenii au fost nevoiți să stea ore întregi în soare și fără toalete. Unde este grija față de bolnavi și seniori. Cum să lași atâtea ore niște oameni bolnavi în soare? Unei femei i-a venit rău și oamenii au chemat ambulanța. Am văzut oameni care au mers să-și facă nevoile în tufiș sau au mers la Cimitirul din Mihai Bravu”, ne-a povestit un cititor al Observatorulph.ro.

„Simt nevoia să vă povestesc despre umilința trăită. Sunt o persoană cu handicap și am fost să-mi ridic pachetul cu alimente dat de U.E. A fost umilitor și inuman modul în care am fost tratați. Am stat opt ore la rând, în picioare, în soare… Am fost tratați ca o turmă de animale”, s-a plâns un cititor al Observatorulph.ro, care susține că municipalitatea ploieșteană, știind ce s-a întâmplat și anul trecut, ar fi trebuit să distribuie pachetele într-o locație unde să existe condiții minime pentru bolnavi și pensionari.

Dacă oamenii au înțeles că nu au putut să fie făcute programări pentru ridicarea alimentelor de la UE, în contextul în care numărul pachetelor a fost mai mic față de numărul beneficiarilor, administrația locală nu are nicio justificare când vine vorba despre condițiile în care pachetele au fost distribuite.

Rușine ar trebui să le fie lor, nu nouă

„Se putea organiza distribuirea pachetelor în altă locație. Nu știu, o locație care se asigure condiții minime. O toaletă, niste băncuțe pentru persoanele în vârstă… un pahar cu apă… Vorbim de condiții minime pentru niște oameni bolnavi cu afecțiuni grave. Vorbim de persoane cu dizabilități, persoane care au probleme de sănătate și persoane care sunt în vârstă. Rușine nu ar trebui să ne fie nouă, ci lor, celor care au ținut niște oameni în vârstă în soare. Prietenul meu nu are un rinichi. La coadă era un bărbat de 92 de ani… Fiecare dintre persoanele de acolo avea o situație critică”, ne-a relatat cititorul Observatorulph.ro.