Locul de joacă de pe Mărășești a intrat în atenția autorităților în urma articolului nostru. Răspunsul SGU

Scriam în weekend, la sesizarea unei cititoare, despre starea delorabilă a locului de joacă de pe strada Mărășești, din Ploiești, de vizavi de magazinul Profi. Doamna care ne-a scris, povestea de fiica sa de 1 an care s-a accidentat din cauza unei bănci rupte din acest parc.

„Buna seara! Doresc sa se faca auzita starea deplorabila a parcurilor din Ploiesti, si anume parcul de pe strada principala Marasesti, vizavi de Profi. Poate nu luam atitudine daca fiica mea de un an nu se lovea de scandura mobila a unei banci, ce a dus la lezarea gingiei si bineinteles sangerarea ei! As vrea sa se faca auzita starea acestui parc, unde se joaca zilnic multi copilasi, iarba este netunsa, topogan semnalat defect si lasat in paragina, praf de nedescris, rugina pe leagane.

Stiu ca mesajul acesta ar fi ignorat de primarie, dar poate vocea dvs este mai auzita! Multumesc si as vrea sa fie o rezolvare prin aceasta sesizare ca sa nu mai existe si alte incidente ale copiilor! Atasez si cateva poze pt atentie!”, ne-a scris cititoarea.

Observatorul Prahovean a sesizat Primăria Ploiești și Serviciul de Gospodărire Urbană Ploiești cu privire la această situația.

Răspunsul SGU cu privire la locul de joacă de pe Mărășești

„În urma solicitării dvs., înregistrată cu nr.10656/29.05.2023 la societatea noastră, vă aducem la cunoștință faptul că, situația cu privire la obiectele de joacă din perimetrul respectiv se află în atenția serviciului de profil, din cadrul societății noastre.

Astfel, în cursul săptămânii trecute, angajații societății s-au deplasat în parcul respectiv, au identificat obiectele de joacă pentru care sunt necesare reparații și vor interveni pentru remedierea lor în cursul zilei de astăzi, cu mențiunea că, în cazul toboganului din perimetru, intervențiile vor fi de durată deoarece există o problemă cu structura metalică a acestuia.

La acest capitol menționăm că, din cauza unor persoane lipsite de bun simț, obiectele de joacă se deteriorează rapid, la scurt timp după intervențiile societății noastre (vezi imaginea atașată – n.r. articolul AICI)”, au transmis reprezentanții SGU.