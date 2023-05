Experiența unui ploieștean la Serviciul de Înmatriculări Prahova. ”Nu am crezut că se poate și la noi!”

Un cititor ne-a povestit experiența pe care a avut-o zilele trecute la Serviciul Permise și Înmatriculări Auto Prahova. ”Odată cu mutarea în mall-ul Prahova Value Centre s-a schimbat total și în bine atitudinea funcționarilor” a fost mesajul său.

Scrisoarea cititorului: Iată că se poate și la noi!

Mesajul pe care îl transmit prin intermediul ziarului Observatorul Prahovean nu reprezintă o odă adusă vreunui funționar public sau serviciului administrativ. Este o realitate pe care am simțit-o/trăit-o astăzi, 4 mai, la orele 17:15, la Biroul de Înamtriculari Auto Prahova, mai exact SPCRPCIV Prahova.

În drum spre sediul lor din mall mă și gândeam….prost am ales ora programării….seara, aproape de închiderea programului, eu obosit, lucrătorii Biroului de Înmatriculări Prahova, obosiți și ei….și nah știți gândirea cetățeanului nevoit să ajungă la un ghișeu: merg să rezolv o problemă la o autoritate publică și plec de acolo plin de nervi, încărcat de frustrări din cauza fețelor lungi acfre de după ghișeu și așa mai departe.

Surpriza vine acum – pentru mine. Am fost preluat la ora programării online de catre o doamnă, calmă, respectuoasă. Ce să mai discutăm, aveam impresia că sunt la un birou de înmatriculări auto undeva prin Germania, Austria și alte țări civilizate, nu la Ploiești!

În prima fază am crezut că am avut eu noroc cu doamna respectivă, însă am observat și la celelalte ghișeee fuincționari la fel de amabili, cu o atitudine pro cetățean, pro rezolvare, pro, pro, pro! Și asta în țara lui nu se poate?!

Șocat de cele constatate – nu îmi venea să cred că oamenii aceia pot să și zâmbească și să vorbească frumos, mă surprinde următoiarea întrebare a altui lucrător de la ghiseul unde am mers să predau vechile plăcuțe de înmatriculare:”Puteți să așteptați 30 de minute eliberarea plăcuțelor noi?”

Cum? La noi? 30 de minute? Îi răspund pozitiv și îi urez să aibă o seară frumoasă cum mi-a fost făcută mie de acest serviciu!

În fix 30 de minute aveam noile plăcuțe, spre deosebire de acum un an când la aceeași instituție așteptai până a doua sau chiar a treia zi cu mașina trasă pe dreapta preluarea noilor plăcuțe de înmatriculare.

Și, ca să fac și o comparație între acest serviciu și SPFL, unde am ajuns tot zilele acestea, acolo e jale, tristețe ziceai că participam cu toții la o înmormântare.

Funcționarii de duopă tejghea erau precum mobilierul: învechit, plictisit și “superior”, deși era doar ora 14.

Așadar, le recomand funcționarilor de la SPFL să meargă la Serviciul de Înmatriculări Prahova ca să ia lecții de amabilitate în raport cu cetățenii. nu de alta, dar până acum ceva vreme la SPFL aveați emoticoanele alea cu smiley face! Zâmbeau doar ele…

În concluzie, în cazul în care nu a fost o eroare a lucrătorilor de la Permise și Înmatriculări să fie amabili, mesajul meu pentru ei este să o țină în continuare așa, iar pentru șefii lor am tot respectul pentru că au dovedit prin angajații unei instituții de stat că se poate și la noi să fie ca ”afară”!