Campanie de dezinsecție în Ploiești, în perioada 5-20 mai. Coral Impex anunță ce substanțe vor fi utilizate și cum să ne ferim de probleme

Î n perioada 05-20 mai 2023 Coral Impex va executa servicii de dezinsectie in Municipiului Ploiesti, astfel:

-servicii de dezinsectie combatere tantari in spatiile verzi, parcuri apartinand domeniului public si privat, in intervalul orar 05.30-10.30;

-servicii de dezinsectie combatere tantari in spatiile deschise din domeniul public precum si spatiile deschise apartinand persoanelor fizice si juridice de pe aliniamentele stradale, in intervalul orar 22.30-04.30.

-servicii de combatere capuse pe spatiile deschise din domeniul public.

Produsele insecticide utilizate sunt:

-Cymina Super, Aviz nr. 5667BIO/18/12.24 avand substanta activa cypermethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte.

Produsul se utilizeaza astfel: 50 ml produs in 3 litri apa/solvent pentru o suprafata de 10000 mp.

-Parainsect CE, Aviz nr. 5126BIO/18/12.24 avand substanta activa permethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte.

Produsul se utilizeaza astfel: 2 1 produs in 100 litri apa/solvent pentru o suprafata de 10000 mp.

Suplimentar pot fi utilizate si alte substante avizate de Ministerul Sanatatii, cu acordul prealabil al beneficiarului.

Produsele menționate se regăsesc în Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană de Ministerul Sănătații și fac parte din grupa 3 tip produs TP 18.

Actiunile se desfasoara in conformitate cu prevederile OMS 1 19/2014 precum si cu recomandarile Institutului National de Cercetare — Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino, privind activitatile de dezinsectie la nivel comunitar.

Activitatile de dezinsectie sunt realizate de catre Primaria Municipiului Ploiesti prin S.C. CORAL IMPEX S.R.L. In activitatea de dezinsectie se vor utiliza utilaje portabile si autopurtate.

Rugăm cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, să își ia toate măsurile pentru a nu intra in raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat. De asemenea, rugăm proprietarii locuințelor să țină ferestrele închise în perioada 08.05.2023 – 20.05.2023 , intervalul orar 22.30-04.30.

In caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Inhalare: Duceti subiectul la aer curat. Daca respiratia se opreste, faceti respiratie artificiala. Sunati imediat un medic.

Contactul cu pielea: Scoateti hainele contaminate.Se va face imediat dus. Spalati hainele contaminate inainte de a le utiliza.

Contactul cu ochii: Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există. Consultati un medic daca problema persista.

Ingerare: Sunati imediat un medic. NU se va induce stare de vomă. Nu administrati nimic care nu este autorizat in mod expres de medicul dumneavoastra.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a Municipiului Ploiesti să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0244/517.610 sau e-mail: coralimpex@coralimpex.

Pentru ca activitatile de dezinsectie sa fie eficiente, acestea trebuie efectuate in mod unitar, la nivelul intregii localitati, atat pe domeniul public, cat si privat.

In acest sens, facem apel catre cetateni, asociatii de locatari/proprietari, agenti economici si institutii publice sa efectueze activitatile de dezinsectie pe proprietati, in cladiri si in subsolul blocurilor, concomitent cu actiunea municipalitatii.

In cazul in care conditiile meteorologice vor impiedica desfasurarea acestor actiuni, perioada de efectuare a activitatilor de dezinsectie si deratizare va fi prelungita.