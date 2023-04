Consilierul județean Iuliana Dosaru (ALDE), declarată în stare de incompatibilitate de ANI. Reacția alesului județean

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat, joi, că a constatat starea de incompatibilitate a consilierului județean Iuliana Dosaru (ALDE). „Voi ataca decizia ANI în instanță după ce voi primi raportul”, susține alesul local.

ANI susține, în comunicatul dat publicității, că Iuliana Dosaru, consilier județean (ALDE), s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 octombrie 2020 – 17 iunie 2022.

„S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 octombrie 2020 – 17 iunie 2022 întrucât a deținut și exercitat simultan cu funcția de consilier județean și funcția de membru în consiliul de administrație al unei societăți comerciale de interes local, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019”, a precizat ANI.

Iuliana Dosaru, consilier județean: „Nu văd starea de incompatibilitate între funcția de consilier județean și membru în CA-ul unei societăți comerciale de interes local care este în subordinea Consiliului Local”

Contactată telefonic, Iuliana Dosaru, consilier județean (ALDE), susține că până la această dată nu i s-a comunicat de către ANI că s-a aflat în stare de incompatibilitate.

„Eu nu am primit de la ANI niciun fel de comunicat în care să mi se aducă la cunoștință despre starea de incompatibilitate.

A fost sunat secretarul județului și i s-a lăsat un număr de telefon. Am sunat la acel număr de telefon și am vorbit cu o doamnă de la ANI căreia i-am spus că nu am niciun motiv de a fi într-o stare de incompatibilitate și am solicitat să mi se trimită comunicarea ceea ce nu s-a întâmplat. A fost doar o convorbire telefonică.

Voi ataca decizia ANI în instanță după ce voi primi raportul, însă, repet, nu văd starea de incompatibilitate între funcția de consilier județean și membru în CA-ul unei societăți comerciale de interes local care este în subordinea Consiliului Local”, a declarat, pentru Observatorulph.ro, Iuliana Dosaru, consilier județean (ALDE).