Consilierii ploieșteni rămân cu indemnizațiile ”netăiate”. Camera de Conturi a admis contestația primăriei argumentată de consilierul Botez

În urma unui control efectuat anul trecut la Primăria Ploiești, auditorii Camerei de Conturi Prahova au stabilit că indemnizațiile consilierilor locali au fost calculate greșit. Municipalitatea a contestat măsura și a avut câștig de cauză.

Camera de conturi Prahova a publicat raportul privind finanțele publice locale pe anul 2021 la nivelul județului Prahova. La Primăria Ploiești au fost înregistrate prejudicii în valoare de 119.000 lei și abateri financiar contabile de peste 25 de milioane de lei.

Potrivit raportului, la Primăria Ploiești s-a constatat plata nejustificată de indemnizații ale consilierilor locali în perioada februarie 2021 – aprilie 2022.

”Unitatea a stabilit și a plătit necuvenit indemnizații în sumă de 38 mii lei consilierilor locali, fără a ține cont de numărul de participări ale fiecărui consilier la ședințele ordinare și extraordinare și la ședințele comisiilor de specialitate din fiecare lună” se arată în documentul Camerei de Conturi Prahova.

Măsura a fost contestată de Primăria Ploiești, iar în urma reanalizării documentelor a avut câștig de cauză, astfel încât indemnizațiile aleșilor locali nu vor fi reduse.

Contactat de Observatorul Prahovean, consilierul George Botez a declarat: ”Să ne înțelegem bine! Aici nu discutăm de cuantumul indemnizației, ci de altceva Un consilier local, la nivelul municipiului Ploiești, primește o indemnizație lunară (nu pe ședință) de 1.093 lei pentru a administra un buget de circa 600 milioane lei! Pentru a asigura funcționarea unui municipiu ca Ploieștiul! În comparație, un director din Primprie are un salariu de 10-13.000 lei lunar. Mai pe românește, doi directori din primărie iau lunar leafă cât 27 de consilieri. Daca asta este normalitate, nu știu ce să mai zic.

Și mai vine și Curtea de conturi (domni cu leafa de 20.000 de lei ) să spună că nici mia de lei lunară nu ar trebui plătita integral consilierilor, invocând motive pe care dacă le-ar fi enunțat în școală nu treceau clasa.

Am fost siderat de concluziile inițiale ale controlului și am notificat primăria să conteste concluziile inițiale pentru că mă așteptam să nu o facă. Au făcut-o pe argumentația mea și s-a dovedit că am dreptate.

Cert este că nivelul de plată al funcției arată și importanța ei. Noi asta suntem în opinia legiuitorului : oameni de o mie de lei. Dacă mai pui la socoteală poziția politică a consilierului local aflat la cheremul partidului care poate oricând să îi spună că a mișcat în front, iată realitatea politică a Ploieștiului de azi. Poate, în viitor, se va schimba ceva. Dar, nu este așa, speranța moare ultima, nu ?