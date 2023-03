Motivele pentru care unele locuințe din blocurile de pe Libertății din Ploiești nu au fost repartizate. Răspunsul Primăriei

Cele două blocuri de pe strada Libertății din Ploiești, finalizate de aproape doi ani, au statut de locuințe sociale, însă nu toate locuințele au fost repartizate. Primăria Ploiești susține că un apartament a rămas liber după ce în 2021 a fost inundat, un altul pentru că are are ușa distrusă, iar în cazul altor patru locuințe cei care au primit repartiția au renunțat la contract.

Blocurile de pe strada Libertății din Ploiești, începute în urmă cu mai bine de 16 ani, au avut, de la bun început, un regim special.

Inițial, blocurile de pe strada Libertății urmau să fie destinate persoanelor evacuate din imobilele retrocedate. Construcția lor însă a durat mult prea mult, motiv pentru care doar pentru câteva apartamente s-a mai menținut această destinație. În 2018, în mandatul primarului Adrian Dobre, lucrările au fost reluate, la acea dată fiind anunțat ca termen de finalizare 12 luni.

Blocurile 31 B și 31 C de pe strada Libertății din Ploiești se află în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Mai mulți cititori ai Observatorulph.ro ne-au sesizat, la începutul lunii martie, că, deși sunt cereri depuse la Ploiești pentru repartizarea unei locuințe, încă sunt locuințe nerepartizate în cele două imobile de pe strada Libertății din Ploiești.

„Avem cereri depuse de mai mulți ani pentru repartizarea unei locuințe la Ploiești. În timp ce noi așteptăm, alte locuințe stau goale, pe strada Libertății. Am fost acolo și am văzut cum stau apartamentele goale. Blocul este încălzit și întreb, poate poate să-mi spune cineva, de ce nu sunt repartizate locuințele. Întreb asta nu doar pentru că și eu sunt pe lista de locuințe, ci pentru că pe timpul iernii ar fi putut fi persoane care să plătească chirii și facturi la utilități”, ne-a semnalat un cititor al Observatorulph.ro.

O altă solicitare a venit din partea celor care locuiesc în blocul social de pe Cătinei. Un locatar din acest bloc a reclamat faptul că unii vecini de-ai săi au primit repartiție în imobilele noi de pe Libertății, dar alții încă mai așteaptă un semn de la administrația locală.

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la motivele pentru care nu toate apartamentele au fost repartizate.

Lista apartamentelor libere de pe strada Libertății din Ploiești

„Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești are în administrare imobile de locuințe sociale situate în Ploiești, strada Libertății nr. 3, bl 31B și bl 31 C. În aceste imobile sunt libere de contract, la data prezentei, o unitate locativă (ap 2) în blocul 31 B și un număr de 5 locuințe (ap 3, ap. 10, ap 12, ap 17 și ap 30) în bl 31 C”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Ploiești.

Primăria Ploiești precizează că, „în cursul anului 2021, Consiliul Local al municipiului Ploiești a decis, prin Hotărâre de Consiliu Local, repartizarea unui număr de 18 locuințe sociale în imobilele sus-amintite. Aceste locuințe au fost repartizate persoanelor îndreptățite care figurau în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021”.

În cursul anului 2022, potrivit Primăriei Ploiești, Consiliul Local al municipiului Ploiești a decis, prin Hotărâre de Consiliu Local, repartizarea unui număr de 15 locuințe sociale în imobilele sus-amintite.

„Aceste locuințe au fost repartizate persoanelor îndreptățite care figurau în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale, valabilă pe anul 2022”, se arată în răspunsul Primăriei Ploiești.

Motivele pentru care șase apartamentele nu au fost repartizate

În adresa transmisă la redacție, primăria Ploiești susține că un apartament (ap. 2 din blocul 31 B) necesită lucrări de reparații și zugrăveli din cauza unor inundații ce a avut loc în imobil în 2021, la apartamentul 3 din blocul 31 C este o ușă distrusă de muncitorii angajați de constructor în 2021, alte trei locuințe sociale nu au fost repartizate pentru că erau garsoniere, iar pentru repartiție erau familii compuse din mai multe persoane. În fine, în ultimul caz, un apartament a rămas liber după ce chiriașul a renunțat la contract.