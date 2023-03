Nereguli la CSM Ploiești: Constatările consilierului local Ștefan Alexandru

Situația tensionată de la CSM Ploiești este departe de a fi rezolvată. Vă reamintim că pe adresa Primăriei Ploiești și Consiliului Local a fost transmis, la începutul lunii martie, un memoriu sub forma unui protest din partea a nouă angajați care reclamă o altă colegă pe motiv că are un „comportament provocator”.

Consilierul local ploieștean Alexandru Ștefan a participat, la începutul lunii martie, la o ședință informală desfășurat la sediul Clubului Sportiv Municipal. În urma acestei ședințe, Ștefan a adresat Consiliului Local o informare referitoare la mai multe aspecte ale activității clubului.

Informare

În urma ședinței informale din 02.03.2023 de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, ședința pe care am solicitat-o la ședința ordinară a Consiliului Local din luna februarie, doresc a aduce atenției dvs. câteva aspecte legate de activitatea clubului. Asfel

Activitatea Clubului Sportiv Municipal a fost perturbată în ultimii 2 ani de schimbări majore și dese a personalului de conducere. Mai mult decât atât, mandatul unui director nu a durat niciodata mai mult de 1 an, și niciodată nu a fost ocupat postul pe concurs.

Inclusiv la această dată clubul sportiv este condus printr-un mandat interimar, iar acest fapt a dus la o lipsă de previziune și predictibilitate în managementul clubului.

Infrastuctura sportivă este puternic deficitară și nu deservește nevoile sportivilor, avem secții înființate ce nu au baze sportive, și aici amintim de natație și patinaj.

Ne aflăm în situația rușinoasă de a trimite zi de zi în deplasări copii talentați, iar acest talent dacă nu este plămăduit riscăm să pierdem viitori campioni mondiali.

Activitatea personalului administrativ este deficitară, există din, discuțiile pe care le-am avut depăsiri ale fișei postului, o lipsă de comunicare între departamente și o lipsă a transparenței decizionale la nivelul conducerii.

Acest fapt a culminat cu organizarea a doua proteste simultane, semnate și asumante de angajați in cadrul clublui sportiv.

Activitatea personalului sportiv reclamă o lipsă a organizării orelor de sport și un conflict de program cu alte secții sportive, ne aflăm în situația în care un teren de sport este segmentat de un panou publicitar iar diferite activități sportive se desfășoara de o parte și de alta.

Premiile financiare și resursele financiare pe care clubul le pune la dispoziția sportivilor este puternic discreționară, avem situații la care anumite secții nu își permit hrană sportivilor, sau de sarbatorile craciunului li s-a oferit sportivilor un „cadou” ce avea un pachet de pufuleți și câteva dulciuri de calitate proastă, iar pe de altă parte avem sportivi care sunt remunerați lunar cu sume de 5000 de dolari!

În ultimii doi ani avem două secții sportive care în urma acestor deficiențe sunt suspendate indefinit, din lipsa de personal didactic sportiv, în contextul în care clubul sportiv este finanțat din bugetul local cu sume imense an de an, și în acest an avem peste 20 de milioane de lei alocați.

Numărul de copii înscriși raportat la numărul de personal implicat și la populația orașului este unui foarte mic, avem câteva sute de copii înscriși la un oraș cu aprox. 200 de mii de locuitori, plus localitățile limitrofe.

Aceasta este încă o reflexie a ineficienței activității administrative și a lipsei totale a unui plan pe termen mediu și lung.

În acest context doresc să aduc atenției Consiliilui Local, oportunitatea de a înfiinta un Comitet De Coordonare al Clublui Sportiv Municipal, comitet ce ar putea avea în componență cu sau fără drept de vot, atât consilieri locali cât și membri din societatea civilă, presă și valori sportive ale municipiului Ploiești.

Consider că acest proiect ar trebui inițiativă transpartinică și să deservească interesele copiilor ploieșteni Clubul Sportiv Municipal Ploiești este al copiilor noștri ploieșteni, el trebuie să promoveze activitatea sportivă, fair play-ul și lucrul în echipă, iar activitatea lui trebuie să fie EFICIENTĂ.