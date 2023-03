Cât a costat deszăpezirea drumurilor județene din Prahova în sezonul de iarnă 2022 – 2023 – VIDEO

Sezonul de iarnă 2022 – 2023 este pe sfârșite, iar acum au apărut facturile aferente activităților de deszăpezire, dar și pentru combaterea poleiului pentru drumurile județene. Rectificarea de buget aprobată, luni, de aleșii județeni, a inclus și o suplimentare, cu 5 milioane de lei, a sumelor aferente activității de deszăpezire și de combatere a poleiului pentru drumurile județene din Prahova.

Chiar dacă iarna nu a fost una dificilă, în Prahova au existat episoade în care s-a impus intervenția utilajelor. La finele lunii ianuarie, din cauza ninsorilor a fost nevoie inclusiv de suplimentarea numărului de utilaje, pentru deszăpezirea drumurilor județene.

Rectificarea de buget aprobată, luni, de aleșii județeni a adus și o suplimentare a fondurilor alocate pentru activitatea de deszăpezire și combaterea poleiului.

„Bugetul inițial alocat a fost în jur de 6 milioane de lei, dar la rectificarea de astăzi am alocat 5 milioane de lei suplimentar pentru activitatea de deszăpezire. Am avut o iarnă relativ ușoară, dar cu anumite zone din județ și anumite perioade de timp destul de energice, să spunem așa. Am avut un weekend chiar complicat, când am dispus suplimentarea numărului de mașini pentru a rezolva problemele respective. Acest lucru se vede acum în facturile emise de către operatori și, bineînțeles, a trebuit să găsim banii necesari pentru aceste facturi”, a precizat Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, care a precizat că în facturi se regăsesc inclusiv intervențiile pentru combaterea poleiului, dar și pentru operațiunile de monitorizare a drumurilor județene.

Iarna aceasta, operatorii care au desfășurat activități de deszăpezire și combaterea poleiului, în premieră, au avut obligația să patruleze pe traseu, contra-cost.