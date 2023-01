Cu străzile înzăpezite, Primăria Ploiești postează pe Facebook ”avioane”. Reacția cetățenilor

Luată prin surprindere de ninsoarea anunțată încă de ieri de meteorologi, conducerea Primăriei Ploiești nu a reacționat până la această oră (15:00), cu privire la deszăpezirea deficitară. În schimb, a postat pe Facebook o informare privind devierea unor trasee ale TCE din cauza meciului Petrolul-Chindia de mâine.

Circulația rutieră în Ploiești, mai ales la primele ore ale dimineții, a fost infernală. În lipsa utilajelor de deszăpezire, șoferii, dar și călătorii TCE, au fost nevoiți să petreacă zeci de minute blocați în trafic.

Cu excepția Poliției Locale Ploiești, care a anunțat că a amendat operatorul cu 2500 de lei pentru deszăpezirea deficitară (detalii AICI), comunicarea primăriei pe acest subiect a fost ZERO.

Singura informație postată pe pagina de Facebook a Primăriei Ploiești de astăzi, până la ora 15:00, a fost următorul comunicat:

”Ca urmare a desfasurarii meciului de fotbal de pe stadionul Ilie Oana din data de 28.01.2023, in intervalul 15:00 – 20:00, in situatia in care str. Stadionului va fi inchisa circulatiei rutiere, traseul 5 va circula deviat (….)”.

Reacția ploieștenilor, plătitori de taxe și impozite, nu a întârziat să apară.

Iată doar câteva din mesajele generate de postarea primăriei:

Bolocanu Radu: Aia era, stadionul, cred că problemele suntem altele astăzi!

Ştefan Mocanu: Orașul nimănui.. Nici măcar cel mai important bulevard din orașul asta nu era deszăpezit la 9 dimineața.. Efectiv nu mai e nimic de comentat, sunteți absolut penibili..

Bădescu Carmen Liana: Tara arde si baba se piaptana.

Mihai Ionut Lixandru: Caldura …când? A venit gerul bai acestia?!?! Sunteti foarte de ajutor vu informatiile astea!

Vasile Dinicu: Cata nesimțitire, în oras se circula aiurea, nimic facut, în apartamente calorifere calai și alde primarul și directorasii lui încasează peste 3000 euro lunar ca să facă nimik!

Elena Mădălina: Mai bine intervenții astazi in oraș,asa cum ar trebui si vedeți maine ce faceti cu meciul. E jale ce e in oraș… iar v-au prins nepregătiți… iar nu v-a anunțat nimeni ca ninge… sunteti jalnici, caldura ioc,apa calda ioc,acum străzile pline de geata … vai de voi…

Nechita Maria: Domnule Primar Andrei Volosevici , sa știți ca de dimineața in Cartierul Rafov au fost astupate gropile de zăpada data de DUMNEZEU, dar acum după-amiaza tot in gropile pline de apa înotăm. Așteptam cu maaare interes următoarele alegeri.

Emil Pricop: Asta era important, nu ca orașul e blocat de o ninsoare anunțată de 2 zile sau ca nu este caldura! Sub actuala administrație Ploieștiul a devenit un oraș de-a dreptul jalnic!

Toma Sorin Dumitru: Anul asta îmi pun centrală, chit că mănânc pâine cu ceapă, dar nu voi mai fi la mana voastră cu căldura și apă caldă.Rusine să vă fie!Cine o să mai va voteze, scârbelor!