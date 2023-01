Mesaj pentru primarul Andrei Volosevici, de la un ploieștean: ”Acesta este efectul pentru cea mai ieftină gigacalorie din România!” (foto)

În cursul zilei de ieri, primarul Ploieștiului a organizat o conferință de presă, în care, din nou, toți sunt vinovați, iar domnia sa a făcut tot ce era posibil pentru ca ploieștenii să sufere cât mai puțin.

Forma prin care primarul se disculpă întotdeauna este expunerea unei situații din care omite să menționeze ”detalii” importante, respectiv cele care au generat situațiile de care acum se plânge.

În cazul termiei din Ploiești, primarul încă nu a explicat de ce nu a plătit subvenția către fostul operator, aceasta fiind unul dintre motivele pentru care Veolia a renunțat la acest serviciu public. Desigur, nu este singurul vinovat, obiceiul prestațiilor pe datorie fiind unul mai vechi, de care vinovați se fac și primarii din mandatele trecute.

Cert este că ploieștenii racordați la sistemul public de termoficare s-au săturat de incompetență și circ, iar cei neracordați s-au săturat să vadă cum sunt lăsați în planul doi, fiind importanți doar când trebuie să își plătească impozitele locale.

Ieri, în conferința de presă, primarul și-a subliniat dragostea și grija față de jumătate dintre ploieșteni, reiterând faptul că ei beneficiază de unul dintre cele mai mici tarife pentru GigaCalorie.

Alte reacții ne-au fost transmise la redacție, pe una dintre ele citând-o în cele ce urmează. O considerăm relevantă, mai ales că este însoțită și de imagini sugestive, regăsite la finalul textului.

Ploieștean, locatar al blocului ”7etaje”: ”Acesta este efectul celei mai ieftine GCal din România! Temperatură de 18 grade în apartament, vis-a-vis de Andrei Volosevici. Stăm îmbrăcați, cu copil nou născut de 18 zile, iar domnul Volosevici ne vinde aberații și ne taxează pe frigul din calorifere. Am plătit pe luna decembrie 500 de lei, comparativ cu decembrie 2021 când am plătit aceeași sumă, dar caloriferele frigeau de nu puteam pune mâna pe ele! Dacă ați putea face un articol, ar fi ok, asta ca să vadă toată lumea ce și cum. Mulțumesc!”

Cititorul ne-a confirmat că deja condensul a generat igrasie.