Reacția ploieștenilor după ce Primăria a anunțat că tariful gigacaloriei este unul dintre cele reduse din țară: „Ploieștenii beneficiază și de cel mai scăzut confort termic în case!”

Primăria Ploiești a anunțat, miercuri, că ploieștenii beneficiază de unul dintre cele mai reduse tarife din țară pentru serviciul de alimentare cu energie termică, explicația dată de administrația locală fiind acela că municipalitatea a reușit să susțină subvenționarea prețului gigacaloriei, „suportând de la bugetul local cea mai mare parte a tarifului la gigacalorie, astfel încât, tariful facturat către populație să rămână la valoarea de 222, 49 lei/Gcal, cu TVA inclus”.

Anunțul administrației locale a trezit o serie de reacții în lanț din partea ploieștenilor, care sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor de termoficare, în condițiile în care în ultimele luni s-au înregistrat avarii la cazanul cu apă fierbinte (CAF2), iar agentul termic a fost livrat la parametri mai mici față de cei normali.

„Pentru mine e ok temperatura de 20-21 de grade in casa, dar nu ar trebui să plătesc peste 300 lei doar căldura pentru această temperatură. Caloriferele sunt călai. Nu mai zic de apa caldă, care e doar caldă și vine greu. Trebuie să o lăsăm să curgă să putem face un duș, pe care îl facem cu robinetul la maxim cald, ceea ce în trecut însemna apă fiartă. Deci alte costuri mari, degeaba. Per total, întreținere de 600 de lei pentru apa călâie și calorifere la fel. Este inadmisibil și nu ne puteți convinge ca suntem norocoși, că avem cel mai mic tarif. Serios!”, a fost unul dintre mesajele transmise pe pagina de Facebook a Primăriei Ploiești.

„De asemenea, „Ploieștenii beneficiază și de cel mai scăzut confort termic în case!”, „Serios? Credeți că e ceva de lăudat, nu vă gandiți la efectul de bumerang?” sau „De căldura ce o livrati sunteti multumiți? Caloriferele sunt amețite! Chiar aveți tupeu! Ce ziceți… Încheiem săptămâna fără avarie la CAF și, bineinteles, întreruperea căldurii și apei calde? Că doar vine iarna, ce naiba… RUSINE!”, sunt alte mesaje postate de ploieșteni pe pagina de Facebook a Primăriei Ploiești.

„Sa va fie rusine, toată ziua ieri și peste noapte caloriferele au fost reci, nu se poate să se plătească caldură când ea nu există, indiferent că avem prețul cel mai mic, asta nu va da dreptul să ne puneți la plata ceva ce nu exista în apartamente … ”, a susținut un alt ploieștean.

Reacțiile în lanț la anunțul că la Ploiești este unul dintre cele mai mici tarife ale gigacaloriei