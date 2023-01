Doi consilieri locali au demisionat din AGA de la Termo Ploiești. Acuzații grave aduse primarului Volosevici

Consilierii locali Valentin Marcu și Aurelian Tudor și-au anunțat, astăzi, demisia din Adunarea Generală a Asociaților a societății Termo Ploiești SRL. Cei doi susțin că au făcut acest gest după ce au aflat că directorii operatorului de termoficare nu vor reveni asupra deciziei de demisie. ”Din păcate, ei nu au mai rezistat presiunilor făcute de primarul Andrei Volosevici, interferențelor în actul managerial, limbajului suburban și amenințărilor proferate la adresa acestora”.

Mesajul integral al consilierului Marcu postat pe Facebook:

Astazi, impreuna cu colegul meu Aurelian Tudor, am ales sa demisionez din Adunarea Generala a Asociaților a societatii Termo Ploiești SRL. Prin acest gest ma alatur intregii echipe de conducere care a ales sa plece de la conducerea societatii acum cateva zile (director general, director general adjunct, director tehnic, manager tehnic).

Trebuie sa recunosc ca am sperat ca ei sa revina asupra deciziei de a demisiona pentru ca eu cred ca societatea are mare nevoie de oameni profesionisti la conducere. Toti acesti oameni au peste 10 ani de experienta in managementul termiei si sunt neafiliati politic.

Din pacate, ei nu au mai rezistat presiunilor facute de primarul Andrei Volosevici, interferentelor in actul managerial, limbajului suburban si amenintarilor proferate la adresa acestora. Acelasi lucru s-a intamplat si acum cateva saptamani cu vechea conducere a societatii.

Cred cu sinceritate si ingrijorare ca interesele primarului in raport cu functionarea acestei societati sunt diferite de ale noastre. Eu cred ca aceasta societate trebuie sprijinita sa functioneze exclusiv in beneficiul cetatenilor si nu condusa catre faliment pentru a da acest serviciu unei societati private care sa urmareasca doar un profit realizat prin costuri ridicate platite de ploiesteni. E nevoie de investitii si de management profesionist.

Astfel, avand viziuni complet opuse cu ale primarului Andrei Volosevici (care, insa, a fost ales acum 2 ani de 57% dintre ploiesteni) inteleg sa ma retrag din AGA si sa il las sa isi implementeze viziunea asupra acestui serviciu atat de important pentru oameni.

Un mesaj aproape identic a postat pe Facebook și de consilierul Aurelian Tudor

Contactat de Observatorul Prahovean, acesta a menționat că a sperat până în ultima clipă că directorii Termo Ploiești vor reveni asupra demisiilor, lucru care nu s-a întâmplat având în vedere motivele invocate, iar în lipsa unei conduceri nu există posibilitatea de colaborare în cadrul Termo Ploiești.