Începând de luna aceasta, autobuzul 1 va circula cu intrare pe la Prahova Value Centre

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești anunță că începând cu data de 16 ianuarie 2023, traseul 1 va circula cu intrare pe la Prahova Value Centre.

Intrarea de va face în ambele sensuri de deplasare, astfel:

– Sensul spre Rafinăria Astra: traseu normal până în stația din fața Gării de Sud, apoi înainte și viraj dreapta pe sub pod, intrare în parcarea centrului comercial, oprire în stația Prahova Value Centre. De aici, se merge înapoi spre ieșirea din parcare, apoi stânga, pe sub pod, spre Sud și se urcă breteaua de acces pe deasupra podului, de unde se reia traseul cunoscut.

– Sensul spre Centru: traseu normal până în stația Rulmenți Grei, apoi înainte pe pod și viraj dreapta pe breteaua de acces de deasupra podului, coborâre în parcarea centrului comercial, oprire în stația Pleiades. De aici, se merge înapoi spre ieșirea din parcare, apoi stânga pe sub pod spre Sud și se ajunge la CORECO Sud, de unde se reia traseul cunoscut.

Sursa: S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești