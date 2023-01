Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, depășit de problema termoficării orașului, solicită „scheme de finanțare pentru Termo Ploiești” de la consilierii locali

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a solicitat, miercuri, aleșilor locali să transmită „schema de finanțare” pentru Termo Ploiești și a lansat public noi critici de data aceasta la adresa „membrilor AGA și a unor consilieri locali” pe care îi acuză de „dezinteres” față de societatea din subordinea Consiliului Local.

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a solicitat, miercuri, consilierilor locali să-și expună „viziunea” despre „schema de finanțare” a societății Termo Ploiești, lansând noi critici, de data aceasta, la adresa „membrilor AGA și a unor consilieri locali” pe care îi acuză de „dezinteres” față de societatea de termoficare.

Solicitarea primarului Ploieștiului, privind „schema de finanțare”, nu a rămas fără ecou în rândul consilierilor locali.

Contactat telefonic, consilierul local George Botez, susține că aleșii locali nu au atribuții să propună „scheme de finanțare” în contextul în care „serviciul local de termie este un serviciu de interes public local, iar în acest caz atribuțiile sunt strict ale Executivului”.

„Am primit un e-mail în care se solicita o „schemă de finanțare” pentru Termo Ploiești. Sincer nu am înțeles de ce consilierii locali erau printre destinatarii mail-ului și nu am înțeles cum se poate face o „schemă de finanțare” de către un consilier local, drept pentru care am răspuns că acest lucru nu intră în atribuțiile Consiliului Local. Sper să nu fie din nou o încercare a domnului primar de a arunca „pisica în curtea altuia” pentru că după ce a terminat cu Dumitrescu și Consiliul Județean a luat la ochi Consiliul Local ca fiind vinovatul de serviciu, deși Consiliul Local are atribuții doar votarea bugetului societății, nu și identificarea de fonduri”, a precizat avocat George Botez, consilier local PSD Ploiești.