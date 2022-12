Consilierul Alexandru Ștefan: ”Este inadmisibil să pierdem proiectele europene! Primarul Ploieștiului să explice public!

Scandalul privind de prelungirea contractului cu BCR, care ar trebui să asigure cofinanțarea proiectelor europene la Ploiești este departe de a se fi încheiat. Consilierul Alexandru Ștefan, de la Partidul Prahova în Acțiune, a primit răspunsuri contradictorii de la primărie cu privire la hotărârea de consiliu local declarată ilegală de Prefectura Prahova.

Consilierul Alexandru Ștefan, de la Partidul Prahova în Acțiune, a postat pe Facebook documentele primite de la Primăria Ploiești cu privire la hotărârea de consiliu local de prelungirea a creditului cu BCR. Decizia a fost declarată ilegală de prefectură, ceea ce pune în pericol cofinanțarea proiectelor europene implementate la Ploiești.

Mesajul postat de Alexandru Ștefan pe Facebook:

Hotararea nr. 463/2022 a Consiliului Local Ploiesti, ar fi trebuit sa reprezinte ultima speranta pentru implementarea proiectelor europene deja APROBATE. Din pacate pe fondul unei crize profunde intre primar si majoritatea din consiliu, precum si a lipsei totale de dialog intre administratie si consilieri, ne aflam astazi intr-o incertitudine completa…

Ca urmare a interpelarii pe care am avut-o cu privire la nelegalitatea acestei hotarari, am primit un raspuns ce naste mai multe intrebari…

In raspuns administratia afirma clar “actul aditional … a fost semnat ulterior HCL nr.463/05.10.2022, nicidecum in data de 20.09.2022”, iar ca dovada la acest lucru mi se pune la dispozitie actul aditional.

Si aici apare problema… pe actul aditional scrie tot la fel de clar “Prezentul Act Aditional s-a semnat la data de 20.09.2022, la Bucuresti, in doua exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, cate un exemplar original pentru fiecare parte”…

Mai mult decat atat, inclusiv in textul de hotarare, chiar la articul 1 se specifica faptul ca:

Art. 1 Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 619/21.12.2018 în sensul prelungirii perioadei de trageri cu 1 an de la 20.09.2022 la 20.09.2023.

De asemenea mentionez ca acesasta hotarare am primit-o cu MINUTE inainte de sedinta, motiv pentru care nu am votat-o, iar pentru aceste proiecte de maxima importanta nu a existat NICI O SEDINTA intre consilieri si primar pentru a discuta cum le putem implementa.

Este un semnal de alarma pe care vreau sa il trag, daca aceasta hotarare, din cauza unei lipse totale de transparenta a administratiei, nu isi va putea produce efecte, vom pierde cofinantarea acestor proiecte europene. Mai mult decat atat, pana la acest moment nu cunosc planul pe care administratia il are pus la punct, pentru a duce la bun sfarsit toate proiectele europene aprobate inca din 2018.

Avand in vedere raspunsul la interpelare, materialele aparute in presa, adresa prefectului, cred ca este momentul ca Primarul Ploiestiului sa iasa PUBLIC si sa explice clar ce s-a intamplat in aceasta situatie. Este inadmisibil sa pierdem aceste proiecte!

FOTO Documente: