Cristian Apostol îi cere demisia lui Volosevici: ”Un primar iresponsabil și imatur”

Cristian Apostol (USR), vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, îi cere public demisia primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici pentru că se opune rezolvării crizei apei calde.

Mesajul postat pe Facebook de Cristian Apostol: Andrei Volosevici – Fii bărbat, dă-ți demisia!

Ce nu a înțeles acest primar iresponsabil si imatur? Toata lumea l-a protejat pana acum cu un singur scop, să dea drumul la apă si căldură!

Noi, USR Prahova, am ales in 2020 sa sprijinim un primar – pe Andrei Volosevici. L-am ales pe el pentru ca administrația locala sa lucreze într-o zona de siguranța, într-o zona de unde sa poată gestiona nevoia de dezvoltare si proiectele de investiții deosebit de necesare pentru Municipiul Ploiești.

Toate acestea, evident, in interesul cetățeanului din Ploiești. Cel puțin, noi așa credeam si speram – ca toate le facem pentru ploieșteni si nevoile lor. Ne-am înșelat amarnic!

Andrei Volosevici nu este in stare sa fie primar!

Dovedind un caracter puternic, Anca Popa, în cursul zilei de ieri, a spus direct si tranșant cum se comporta si, mai ales, cine este Andrei Volosevici in Primăria Ploiești.

Astfel, noul viceprimar USR a confirmat ceea ce știam deja, si anume incapacitatea acestuia de a conduce Primăria Ploiești!

Citește și Anca Popa, viceprimar al Ploieștiului, mesaj dur adresat primarului Andrei Volosevici, în criza apei calde: ”Primarul e PRINCIPALA PROBLEMA din primărie”

Factual:

– când tot ce faci este sa jignești si sa ameninți cu plângeri penale pe oricine si oriunde;

– când orice discuție cu tine se termina cu țipete si isterie;

– când intimidarea persoanelor care interacționează cu tine este singura ta preocupare;

– când la toate ședințele pui pe masa reportofonul pentru a intimida – total ilegal si imoral – iar de aici încolo ar trebui ca toți unde mai încerci nesimțirea asta sa se ridice si sa te lase singur la masa;

– când încerci sa demonstrezi ca tu deții adevărul absolut, iar ceilalți sunt simpli executanți, atunci cineva trebuie sa-ti spună direct:

Volosevici, poate este timpul să ne lași și să pleci acasă!

– când lași Ploieștiul fără apa calda si căldura, jucând la ruleta bugetul Ploieștiului – aproximativ 110 milioane datorie către Veolia – si alba-neagra cu prețul gigacaloriei (deși era datoria ta de ordonator principal sa propui Consiliului Local o noua fundamentare a prețului încă din luna mai 2022);

– când fugi de responsabilitatea termiei, delegând toate atribuțiile către cei doi viceprimari (unul chiar proaspăt numit si fără experiența in administrație);

– când soliciți aparatului din subordine sa facă ce spui tu fără sa-i informeze pe cei doi viceprimari (deși delegi toate atribuțiile viceprimarilor);

– când acum o luna erai împotriva delegării directe către societatea primăriei si făceai orice pentru a împiedica punerea in practica, iar acum declari cu nonșalanta ca tu ai sprijinit acest proiect;

– când acum o luna, in biroul prefectului, ne spuneai ca TAG-ul si CAF2 nu sunt funcționale, iar acum comunici senin ca sunt in stare de funcționare;

– când timp de 2 luni nu ai prezentat nicio soluție viabila, ci doar ai făcut conferințe de presa in care de vina erau ceilalți, niciodată TU…

Atunci este cazul să îți spunem noi direct: Volosevici, i-ai mințit pe ploieșteni și trebuie să pleci!

Noi, USR Prahova, am văzut cum, timp de doi ani, un primar care a avut totul la dispoziție (Consiliul Local cu super majoritate si aceeași alianța majoritara la Consiliul Județean) a distrus totul jucând cartea Nebunului din jocul de Tarot.

Acest primar pare sa conducă fără nicio țintă precisă, lăsând Ploieștiul în voia norocului. Mintea îi este atât de învolburată de mărețe viziuni, întrebări şi idei pestrițe, încât nu este în stare să întrezărească faptul că este gata sa intre in istorie drept cel mai inutil primar al Ploieștiului.

Am tăcut in ultimele 6 luni sperând într-o minune…

Am tăcut si atunci când ne-a certat si amenințat colegii consilieri locali, dovedind o bădărănie ieșita din comun…

Am tăcut si atunci când ne-a oferit “sfaturi” despre ce ar trebui sa facem in interiorul partidului USR…

Am tăcut si atunci când ne-a amenințat noul viceprimar înainte de învestire…

Am tăcut si am muncit cu toții, timp de 2 luni, pentru a rezolva criza termiei din Ploiești…

…timp in care primarul nu a prezentat nicio soluție, ci doar a încercat sa împiedice lucrurile…

Dar ce este destul este destul!

Ploieștenii s-au saturat de mojicie si infantilism, s-au saturat de un primar incapabil sa rezolve crizele, s-au saturat de certuri si de lipsa soluțiilor, s-au saturat sa nu se facă nimic. Exact la fel cum aparatul Primăriei Ploiești s-a saturat de amenințări, jigniri, intimidări sau înregistrări.

Cu alte cuvinte, toată lumea s-a săturat de Andrei Volosevici. De aceea, cea mai bună cale pentru Ploiești este ca Andrei Voloseivici să-și dea demisia înainte de începerea unui referendum de demitere!