„Recensământul” traficului auto. Șoferii, trași pe dreapta pentru anchete de circulație pe toată rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi

Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră (CNAIR) a anunțat că, începând de miercuri, în anumite zile și intervale orare, drumarii vor desfășura anchete de circulație pe întreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi pentru a afla date despre traficul rutier. Studiul realizat va ajuta la stabilirea bugetelor și strategiei de dezvoltare privind rețeaua de drumuri la nivel național. Informațiile solicitate, potrivit CNAIR, sunt complet anonime.

CNAIR a anunțat că, în zilele de 21 septembrie, 28 septembrie, 12 octombrie și 26 octombrie 2022 în intervalele orare 08.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00, se vor desfășura anchetele de circulație Origine — Destinație conform cu Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.

„Anchetele se vor desfășura pe întreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi, aflate în administrarea CNAIR. Acest studiu coordonat prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică constituie baza de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocarea bugetelor și ajustarea strategiilor de dezvoltare”, a precizat CNAIR.

Acțiunea se va desfășura în puncte determinate prin metode statistice, pe întreaga rețea de drumuri naționale din România.

„Vor fi echipaje mixte CNAIR – Poliția Română (recenzori și agenți de circulație) care vor invita conducătorii de vehicule pe o bandă de rezervă și le vor adresa un set de întrebări, care vor consta în: originea plecării în cursă (ex.: București, Zalău), destinația cursei (ex.: Suceava, Chișinău), scopul călătoriei (ex.: turistic, acasă, loc de muncă, alte scopuri), pentru vehicule de transport marfă: felul mărfurilor, iar pentru vehicule de pasageri: numărul de pasageri”, a precizat CNAIR.

CNAIR a anunțat că nu vor fi înregistrate datele referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, numele conducătorului auto sau alte date de identificare.

„Menționăm că informațiile solicitate sunt complet anonime în conformitate cu regulamentul general privind protecția datelor. Fiind vorba despre o acțiune de interes public, CNAIR roagă conducătorii auto să colaboreze cu anchetatorii astfel încât această acțiune să se desfășoare într-un timp cât mai redus”, a precizat CNAIR.