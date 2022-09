”Nici pe vremea lui Ceaușescu nu m-am spălat la lighean o lună și jumătate”. Un ploieștean de 82 de ani a participat la ”protestul apei calde” – VIDEO

Peste 200 de ploieșteni au protestat, sâmbătă, împotriva lipsei apei calde. Printre cei care au cerut reluarea furnizării apei calde și un pensionar în vârstă de 82 de ani. „Nici pe vremea lui Ceaușescu nu m-am spălat la lighean o lună și jumătate”, ne-a spus ploieșteanul, care ne-a povestit că de-a lungul vieții a trăit vremuri grele, iar acum, la bătrânețe, își dorește să aibă apă caldă și căldură.

„Vrem apă caldă”, „vrem fapte, nu vorbe”, „Vrem să ne spălăm” au fost doar câteva dintre lozincile care s-au auzit, sâmbătă, la protestul organizat în fața Palatului Administrativ din Ploiești.

La protest au venit persoane de toate vârstele, din toate mediile sociale. Au fost pensionari, au fost angajați în mediul privat, dar și în instituții publice, dar și tineri și copii.

Cel mai în vârstă participant la protest, nea Victor, în vârstă de 82 de ani, s-a așezat în primul rând încă de la ora 17.00. Ne-a spus că a venit la protest pentru că vrea apă caldă și căldură.

„Vreau apă caldă și tot ce trebuie să aibă un cetățean de onoare al Ploieștiului. Am 82 de ani și am trecut prin multe. Am trecut prin război… Am trecut prin foamete. Vreau apă caldă și căldură”, ne-a spus nea Victor, care ne-a povestit că nici pe vremea lui Ceaușescu nu a fost oprită apa caldă atâta timp.

„Pe vremea lui Ceaușescu, apa caldă era la program, dar aveam apă caldă nu ca acum. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu m-am spălat o lună și jumătate la lighean”, ne-a povestit nea Victor, care ne-a povestit că are amintiri din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar și de pe timpul secetei cumplite din anii 1946 – 1947.

„Am prins vremuri grele, când Ploieștiul era bombardat. Apoi a venit foametea din cauza secetei și apoi regimul lui Ceaușescu”, ne-a povestit omul, care în ciuda vârstei a plecat printre ultimii de la protest.

Furnizarea apei calde a fost sistată în Ploiești începând cu data de 1 august.