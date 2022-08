Directorul economic al Primăriei Ploiești a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unei discuții aprinse cu Volosevici. Reacția primarului

Incident, ieri, la Primăria Ploiești, unde a fost nevoie de intervenția unui echipaj medical al Ambulanței Prahova. Nicoleta Crăciunoiu, directorul economic al instituției, a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unei discuții aprinse cu primarul Andrei Volosevici. Acesta susține că directorul Economic a încălcat legea și că va ajunge în fața comisiei de disciplină.

Surse din Primăria Ploiești au confirmat pentru Observatorul Prahovean că directorul economic al primăriei și cei patru subalterni au fost chemați ieri la o ședință de primarul Andrei Volosevici, pe tema raportului favorabil pe care Nicoleta Crăciunoiu l-a dat proiectelor privind preluarea CET Brazi și înființarea operatorului de termoficare al Primăriei.

La începutul ședinței, Volosevici a cerut ca discuția să fie înregistrată cu reportofonul, în prezența secretarului primăriei, Mihaela Constantin și a administratorului public, Simona Albu.

După ce Nicoleta Crăciunoiu a refuzat să fie înregistrată cu reportofonul, primarul a cerut să i se ia directorului economic o notă explicativă cu privire la emiterea unui aviz favorabil pentru cele două proiecte adoptate în Consiliul Local Ploiești. Asta, în condițiile în care punctele de vedere ale directorului economic și cele ale subalternilor săi erau diferite, o premieră în instituție.

Directorul economic a cerut să i se comunice în scris solicitarea respectivă, motivând că refuză să mai fie hărțuită și supusă presiunilor și amenințărilor în justificarea deciziilor luate ca urmare a respectării atribuțiilor de serviciu. ”Nu vreau să fiu tratată ca infractorii la Poliție!” i-ar fi transmis Crăciunoiu primarului Volosevici.

În timpul discuțiilor, Nicoletei Crăciunoiu i s-a făcut rău, fiind apelat Serviciul de Ambulanță prin numărul unic de urgență 112. La sediul primăriei a ajuns un echipaj medical, care i-a acordat acesteia îngrijiri medicale. Crăciunoiu a refuzat transportul la spital, însă a intrat în concediu medical.

Reacția primarului Volosevici

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Andrei Volosevici a declarat: ”A fost o ședință la care au participat mai multe persoane, printre care și doamnele Simona Albu și Tărăcilă. Încă de la început am întrebat-o pe doamna Crăciunoiu dacă putem înregistra ședința, pentru a nu exista alte discuții, însă dânsa a refuzat, iar eu i-am respectat decizia. Precizez că tonul folosit a fost unul cât se poate de normal. I-am cerut să justifice raportul favorabil, singurul de altfel, de la cele două proiecte votate în consiliul local pe tema termiei și de ce nu l-a transmis, așa cum cere legea, la Departamentul de relații cu Consiliul Local.

De asemenea, i-am cerut să-mi explice cum aș putea pune în aplicare înființarea companiei Termo Ploiești, cu un capital de un milion de euro, fără să existe acești bani în buget. Menționez că atât directorul de la Patrimoniu, cât și cel al Serviciului Public de Finanțe Locale nu și-au asumat costurile generate de proiectele adoptate în ședința de consiliu local. La un moment dat, doamna Crăciunoiu ne-a spus celor prezenți că se simte rău, că are tensiunea 20, motiv pentru care am sunat la 112 și am chemat Ambulanța.

Înțeleg că acum este în concediu medical, așa cum procedează deseori când are o problemă de legalitate. Asta nu înseamnă că va scăpa de comisia de disciplină pentru că a încălcat legea și trebuie să răspundă pentru asta.”