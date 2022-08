Jenant! Abia refăcut pavajul din centrul Ploieștiului și deja se face praf (foto)

Trecuseră peste 32 de ani de la revoluție și ceva mai mult de când pavajul dintre Galeriile comerciale și Winmarkt Omnia rămăsese așa cum a fost pe vremea lui Ceaușescu. Arăta jalnic (foto la final), era ciuruit și nimănui nu-i păsa.

Am scris despre această situație de zeci de ori și abia în acest an am văzut MINUNEA! Doar că, așa cum deja știți, orice minune ține trei zile și în cele mai fericite cazuri câteva săptămâni…

Așadar, pavelele au fost înlocuite. Trecusem prin zonă și m-am bucurat într-o oarecare măsură, pentru că observasem ”calitatea” finisajului. Ca să fie clar pentru toată lumea, Celentano din Las Fierbinți putea mai mult.

E suficient să dați un click pe poză și puteți lesne observa să vedeți că lucrarea a fost făcută probabil de rudele îndepărtate ale muncitorilor de la firma care a obținut contractul, nu de alta dar muncitorii calificați erau în altă parte sau în concediu. Atât s-a putut…

Și nu doar calitatea îmbinărilor este sub orice critică, ci mai ales cea a materialelor folosite. Mai multe bucăți sunt deja sparte. Este evident că nu a făcut-o cineva în mod intenționat, ci este vorba doar despre ”calitate”.

Astăzi doar v-am sesizat situația, solicitând totodată și punctul de vedere al municipalității ploieștene. Revenim cu toate detaliile despre costurile ”prestației”, părțile contractante și ce urmări va avea situația prezentată.

Foto 1 înainte de reabilitare

Foto 2 după reabilitare