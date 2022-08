RASP poate deveni operator de termoficare după modelul Oradea și Cluj-Napoca [DOCUMENTE]

Consilierii locali sunt convocați în această seară la o nouă ședință informală pe tema crizei apei calde din Ploiești. Aceștia vor lua act de posibilitatea ca Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești să devină operator de termoficare prin transformarea în societate comercială pe acțiuni, după modelul implementat deja de mulți ani la Cluj Napoca sau Oradea.

Aseară, președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a propus ca soluție pentru rezolvarea rapidă a crizei apei calde din Ploiești ca RASP Ploiești să devină noul operator de termoficare. Acest lucru ar fi posibil după ce contractul cu Termoficare Prahova a fost reziliat ca urmare a sistării furnizării apei calde de la 1 august. Inițial, primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a declarat că soluția propusă de Dumitrescu nu poate fi pusă în practică din motive juridice, însă ulterior a solicitat o analiză pe acest subiect.

Astfel, în această seară, conducerea RASP Ploiești le va prezenta consilierilor locali o informare din care reiese că poate deveni operator de termoficare cu condiția de a se transforma în societate pe acțiuni. Documentul poate fi accesat la finalul textului.

Reprezentanții RASP au precizat că actualul statut nu-i permite să preia și să presteze activitatea de termoficare pentru că nu derulează proiecte de investiții cu cofinanțare europeană.

Rămâne de văzut dacă această soluție va fi adoptată de consilierii locali, presiunea din partea populației Ploieștiului nemulțumită de lipsa apei calde fiind în creștere.

Modelul Cluj-Napoca și Oradea

Operatorii de termoficare din Cluj-Napoca și Oradea sunt companii ale autorităților locale și reprezintă modele de bune practici.

De exemplu, serviciul de furnizare de apă caldă și căldură din Cluj Napoca a fost preluat în anul 1991 de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca (RAT) aflată în subordinea Consiliului Local. Tot de atunci a început și un amplu program de reabilitare a sistemului, care s-a încheiat în anul 2003, în valoare de aproape 20 de milioane de euro. Potrivit site-ului oficial al companiei, termonapoca.ro, în acest interval de timp s-au reabilitat: 55,3 km reţele termice, s-au modernizat echipamentele din 26 centrale termice de cvartal; s-au realizat 7 puncte termice noi; s-au realizat 8 noi centrale termice de bloc s-au automatizat 68 de obiective (centrale şi puncte termice) şi s-a realizat prima “insulă de energie” din oraş echipată cu unităţi de cogenerare (producere combinată de energie termică şi electrică).

De asemenea compania oferă Asociaţiilor de Proprietari posibilitatea de a-şi face abonamente pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare comune de apă rece, apă caldă şi încălzire din blocurile de locuinţe.

Proiect de modernizare al sistemului de termoficare din Oradea cu bani europeni

S.C. Termoficare Oradea SA este unicul operator local care gestionează rețeaua de transport și distributie a energiei termice din Municipiul Oradea. Compania a fost infiintata in anul 2013 prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea cu nr.493 din 27 iunie 2013. Actionarii S.C. Termoficare Oradea SA sunt: Primaria Municipiului Oradea, care detine 99% din actiuni si Primaria Comunei Sanmartin, care detine 1% din acțiuni.

Pe site-ul companiei, termo.cetoradea.ro, apare informația privind derularea unui proiect intitulat „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea până în 2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu. El presupune reabilitarea si modernizarea a 17.5 km din reteaua primara de alimentare cu energie termica din Oradea, respectiv magistralele 1 si 3, cu ramificatii si racorduri din aceste magistrale la punctele termice din zonele de locuinte adiacente.

Prin reabilitarea retelei vor fi inlocuite conductele existente cu conducte noi in sistem preizolat, care vor fi montate in majoritate direct in pamant, pe un strat de nisip, dar si aerian pe stalpii de beton existenti, urmarindu-se reducerea pierderilor de caldura din conducte.

De asemenea, vor fi instalate vane noi de sectionare (cu actionare electrica sau manuala) in camine de vane noi sau reabilitate si va fi instalat un sistem de semnalizare ai alarmare a spargerii conductelor.

Informarea RASP pentru consilierii locali din Ploiești