Ploieștiul va rămâne fără apă caldă, timp de o lună, începând cu 1 august. Primarul Volosevici: „Primăria nu a fost anunțată. Ne-au sunat cetățenii după ce au văzut afișele la blocuri”

Ploieștiul va rămâne fără apă caldă, timp de o lună, începând cu 1 august, excepție fiind blocurile racordate la centralele termice CT 23 August și CT Bucov. Cel puțin așa susțin mai mulți ploieșteni care s-au trezit la blocuri cu afișele din partea operatorului de termoficare. Contactat telefonic, primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a susținut că nu a existat nicio informare din partea operatorului în acest sens. „Primăria nu a fost anunțată. Ne-au sunat cetățenii după ce au văzut afișele la blocuri”, a susținut Volosevici.

Mai mulți cetățeni din zona de sud a orașului, dar și din Malu Roșu din Ploiești au sesizat la redacție că s-au trezit cu afișe la scara blocurilor din partea noului operator de termoficare din Ploiești prin care erau anunțați că apa caldă va fi sistată, timp de o lună, începând cu 1 august.

„Vă trimit un anunț ce l-am găsit în scara blocului astăzi de la Termoficare Prahova. În luna august pentru MINIM 30 de zile Blocul Gioconda, str Mihai Eminescu, rămâne fără apă caldă. Sunând în centrala Termoficare la numărul din anunț mi-au recomandat să îmi pun centrală. Este oare posibil așa ceva? Putem face ceva anume? Eu am un copil de 3 ani și jumătate și un bebelus de 2 luni. Cum ar trebui sa ne spălăm? Nu concep ca în secolul acesta, cu o simplă hârtie pe ușă, cu 5 zile înainte, ne anunță că nu ne mai spălăm pentru o lună de zile”, este una dintre sesizările venite la redacție.

Am încercat să aflăm un punct de vedere și de la noul operator de termoficare, singurul număr disponibil fiind tot call center-ul, respectiv 0344 911. Informația privind sistarea apei calde a fost confirmată de dispecer, însă nu am reușit să contactăm pe nimeni din conducerea societății care furnizează agent termic în Ploiești.

„Termoficare Prahova SA, noul operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești, anunță sistarea furnizării apei calde menajere în zona dumneavoastră pentru o perioadă de minim 30 de zile începând cu data de 1 august. Sistarea furnizării apei calde menajere se datorează începerii lucrărilor de reparare, de strictă necesitate, a cazanului de apă Fierbinte 2 (CF 2) singura sursă utilizabilă pentru producere energiei termice în CET Brazi. Menționăm că nu vor fi afectați de această sistare consumatorii racordați la centralele termice CT23 August și CT Bucov. Menționăm că s-au luat toate măsurile ca lucrările să se finalizeze în cel mi scurt timp”, se precizează în anunțul postat la scările blocurilor.

Primarul Ploieștiului: „Primăria nu a fost anunțată. Ne-au sunat cetățenii după ce au văzut afișele la blocuri”

Contactat telefonic, primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici a precizat că primăria nu a fost anunțată cu privire la această oprire.

„Primăria nu a fost informată în acest sens. Am aflat de la cetățenii care au văzut anunțurile am înțeles că ar fi vorba de niște reparații la CET. Pe de altă parte, este logic să fie efectuate astfel de reparații pe timpul verii”, a declarat Andrei Volosevici, primarul municipiului Ploiești.

Telefoane de la cetățeni la dispeceratul Primăriei

O informare cu privire la sistarea furnizării apei calde nu a existat nici la Regia utonomă de Servicii Publice Ploiești.

„RASP Ploiești nu primit nicio informare în acest sens. Au sunat cetățenii și au anunțat că au văzut afișele la bloc”, a precizat Zoia Staicu, directorul RASP Ploiești.

Reacția UAP Prahova: „Notificările exceptează doar zonele racordate la centralele termice CT 23 August și CT Bucov, restul Ploieștiului fiind afectat pe o perioada determinată de lipsa apei calde”

Am încercat să aflăm un punct de vedere și din partea Uniunii Asociațiilor de Proprietari Prahova din Ploiești.

„Din păcate, se adeverește ce susțin de două luni. Cu tot respectul pentru el, acest operator nu are capacitatea de a susține pe o perioada de 15 ani acest serviciu. Notificările exceptează doar zonele racordate la centralele termice CT 23 August și CT Bucov, restul Ploieștiului fiind afectat pe o perioada determinată de lipsa apei calde. Lucrările de reparare invocate în notificare trebuiau începute imediat după semnarea contractului pe 9 mai, dacă se știa că există probleme la Cazanul de Apă Fierbine 2( CAF2), nu după două luni. Am semnalat și eu și dvs faptul ca noul operator nu are licenta de la ANRE, iar acest lucru nu-i permite sa desfășoare activitatea în mod legal. Deja s-au emis facturi, culmea, în baza contractelor cu vechiul operator, pentru că deși e de două luni în Ploiești, nu a încheiat niciun contract în nume propriu cu utilizatorii casnici. Sunt multe nereguli și organele abilitate ar trebui să se sesizeze din oficiu. Ar trebui decretată stare de urgență, atribuirea directă a contractului pe perioada organizării unei licitații conform legii. Să nu uităm că prețul în Ploiești nu poate fi altul decât 362,58 lei fără TVA, pentru că HCL 60/ 2022, prin care a fost majorat este suspendată în instanță. Iarna se apropie cu pași repezi și situația termiei este neclară. Ploieștiul nu a fost niciodată în această situație și trag acest semnal de alarmă față de autoritățile locale și județene, pentru a se actiona rapid. Să nu rămânem și fără căldură in sezonul rece așa cum vom rămâne fără apă caldă din august, când sper să nu fie temperaturile de acum”, a precizat Eugen Cristescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Prahova.