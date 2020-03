Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești: Toate plățile către bugetul local vor fi efectuate online. Amenzile se pot plăti la sediul de pe strada Basarabi

Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești a anunțat, luni, măsurile luate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, ca urmare a instituirii stării de urgență, cât și ca urmare a anunțului Guvernului cu privire la prorogarea primului termen de plată a impozitelor și taxelor locale. Activitatea de încasare a amenzilor care pot fi plătite în termen de 15 zile nu a fost suspendată.

Principalele măsuri vizează ca toate plățile către bugetul local să fie efectuate online, iar toate lucrările de declarare terenuri, imobile, autoturisme vor fi depuse tot numai online.

Totodată, la sediile de pe Șoseaua Vestului și de pe Bulevardul Independentei , accesul publicului va fi restricționat, însă au fost anunțate punctele de lucru unde se vor desfășura activități cu publicul în regim de urgență.

Anunțul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești:

1. Toate plățile către bugetul local vor fi efectuate online. Deoarece primul termen de plata a impozitelor datorate va fi prelungit, puteți plăti jumătate din cuantumul acestora până la data de 30 iunie, fără a vi se calcula majorări de întârziere. De asemenea, veți beneficia de bonificația de 10 % pentru plata integrala, cu anticipație a impozitelor datorate, până la 30 iunie.

2. Toate lucrările de declarare terenuri,imobile, autoturisme, vor fi depuse numai online.Termenul de declarare a bunurilor se va prelungi în mod corespunzător. Depunerea documentelor se va putea face, fără a fi pasibili de amenda, pana la data de 30 iunie, chiar dacă se vor depăși cele 30 de zile prevazute în lege ca obligatorii pentru declarare. Având în vedere ca pentru toate bunurile dobândite în cursul anului , impozitul se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, contribuabilii nu vor fi afectați de aceasta decizie.

3. Pentru a nu perturba, în vreun fel, activitatea imobiliara , vom desfășura activități de relații cu publicul, la ghișeu, însă numai pentru lucrările în regim de urgenta și pentru eliberarea certificatelor fiscale.

În acest sens, la sediile de pe Șoseaua Vestului și de pe Bulevardul Independentei , accesul publicului va fi restricționat.

La sediul de pe str. Basarabi ( actuala casierie ), vom înființa ghișee , după cum urmează :

• Ghișeul Auto

- Radieri auto

- Declarări auto în regim de urgență

- Certificate fiscale

• Ghiseu stabilire persoane fizice

- Declarari in regim de urgenta

- Scoateri din evidenta in regim de urgenta

- Certificate fiscale

• Ghiseu persoane juridice

- Declarari in regim de urgenta

- Scoateri din evidenta in regim de urgenta

- Certificate fiscale

• Ghiseu Amenzi si popriri

- Documentatii referitoare la amenzi

- Ridicari popriri

- Certificate fiscale

• Ghiseu registratura

- Eliberare certificate fiscale

• Ghiseu casierie

- Incasare taxe de urgenta

- Incasare amenzi in 15 zile

Programul de eliberare a documentelor mai sus mentionate este :

- Pentru lucrarile depuse pana in ora 12 – eliberarea lucrarii va fi facuta in intervalul 15-16.30 din ziua depunerii.

- Pentru lucrarile depuse dupa ora 12 – eliberarea lucrarii va fi facuta incepand cu ora 9 a zilei urmatoare depunerii.

Orice relatie o puteti solicita la telefon, online, sau pe pagina de facebook.

Având în vedere că este o situație nouă, fără a avea o experiență anterioară, ne cerem scuze pentru eventualele disfuncționalități și va asiguram ca vom perfecționa în permanență procedurile de lucru în aceasta perioada.

Vă reamintim modalitățile de plați online:

- Plata prin ghiseul unic al Sistemului National Electronic de plata online cu Cardul Bancar GHISEUL.RO

- Plata online cu telefonul in aplicatia pentru terminale mobile disponibila pentru sistemele Android -si IOS.

Informatii detaliate despre modalitatea de efectuare a acestor plati sunt disponibile pe site-ul nostru www.spfl.ro – sectiunea <MODALITATI DE PLATA>

Va reamintim modalitatile de depunere a documentelor online:

- Pe adresele de email:

- Pe adresele de email: se pot depune declaratii pentru stabilirea impozitelor pe cladiri, teren si mijloace de transport, cereri pentru eliberarea certificatelor fiscale .Toate cererile vor fi insotite de documentele scanate precizate pe site-ul – www.spfl.ro, pentru fiecare tip de impozit in parte.

Vom reveni cu precizări de fiecare data când vor apărea noi acte normative care sa ne vizeze activitatea.

Va asigur de întreaga noastră consideratie si de intregul nostru suport !

Va asigur de întreaga noastră consideratie si de intregul nostru suport !