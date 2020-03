Consiliul Județean intenționează să achiziționeze un aparat pentru depistarea coronavirusului - VIDEO

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat, vineri, un set de măsuri pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, măsuri care se doresc implementate la Spitalul Județean Ploiești, unitate medicală aflată în subordinea instituției.

Președintele Consiliului Județean Prahova a anunțat că va convoca la începutul săptămânii viitoare o ședință de urgență pentru alocarea de fonduri Spitalului Județean inclusiv pentru achiziționarea unui aparat pentru diagnosticare, cât și pentru ventilare.

„Noi am analizat foarte mult situația și am decis cu conducerea Spitalului Județean să achiziționăm aparatul pentru diagnosticare, cât și mai multe instalații de ventilare, să fim absoluți pregătiți. Am găsit mai multe variante de a detașa din cele pe care le avem în acest moment, instalații pe care le utilizăm la ATI și pe care le putem disponibiliza către această problemă”, a precizat Bogdan Toader, președintele Consiliul Județean Prahova, care a precizat că, luni, va fi convocată ședință de urgență la CJ Prahova pentru alocarea fondurilor necesare pentru aceste investiții.

Tot la spitalul Județean Ploiesti, ISU Prahova ar urma să monteze un cort pentru persoanele care se prezintă la Unitatea de Primiri Urgențe.