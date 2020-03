Directorul Parcului Municipal Vest critică echipa ”România te iubesc”: ”D-ul ăsta (n.r. Alex Dima) a venit acum o lună în parc, a stat 10 minute și a plecat”

Emisiunea ”România te iubesc - Județe la stăpân”, difuzată aseară de Pro TV, a făcut vâlvă în administrația locală criticată pentru incompetența de care a dat dovadă în administrarea Ploieștiului și a județului Prahova.

Astfel, principala temă abordată de Alex Dima a fost nivelul uriaș de poluare din Ploiești, făcând referire și la Parcul Municipal Vest.

Reporterul Pro TV a rămas fără cuvinte când a văzut cum arată parcul de la marginea orașului pentru care s-au cheltuit milioane de euro de la Uniunea Europeană și bugetul local (VIDEO AICI - de la minutul 13).

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Alex Dima: „După spusele primarului și vicepriamarului, ar trebui să fie o adevărată pădure. Dar e ca în palmă. Ici colo câte un copăcel. Nici vorba de pădure sau perdea forestieră, care să mai apere orașul de poluare... N-au făcut nimic.”

Directorul Parcului Municipal Vest, Donald Constantin, a criticat modul în care Alex Dima de la ”România te iubesc” a relatat ce a găsit la fața locului.

Într-un schimb de replici cu un ploieștean, la o postare a primarului Adrian Dobre pe Facebook despre emisiunea ”România te iubesc”, Donald Constantin a postat următorul comentariu:

”d ul asta (n.r. Alex Dima) care a facut reportajul in parc a venit acum o lună batea vântul și era frig s a urcat in masina si a plecat, echipa de filmare a stat în parc 10 min, într un parc care are in jur de 60 ha(1 ha= 10000 mii m2). No comment.

Criticat că se folosește de expresia ”no comment”, Donald Constantin a continuat în stilu-i caracteristic:

”ce sa le zic de dulce, neaos, sa i trimit la origini , calm sunt, scarbit da, unde o sa ajungem, nu departe”