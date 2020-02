Erori la proiectele cu fonduri europene. Angajații Primăriei Ploiești, acuzați de nepricepere - VIDEO

Aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, două proiecte de hotărâri au fost retrase de pe ordinea de zi pe motiv de o mai bună documentare, iar alte două inițiative au fost modificate în timpul ședinței, din cauza unor erori apărute cu privire la valoarea investițiilor.

Accesarea de fonduri europene pentru diverse proiecte se dovedește o operațiune destul de dificilă pentru angajații Primăriei Ploiești, iar acest lucru nu are la bază în niciun caz modul în care sunt plătiți pentru orele prestate.

Citește și: Ce salarii au angajații din Primăria Ploiești - FOTO document

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

De mai bine de doi ani, municipalitatea ploieșteană anunță demararea unui proiect amplu privind modernizarea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino. Numai că, la ultima ședință proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. La fel s-a întâmplat și în cazul unui alt proiect.

„Cele două proiecte de referă la proiecte europene, unde termenul de răspuns pe care îl avem de dat pentru niște clarificări este de 19 februarie, (...) ceea ce ne va permite inițierea unei ședințe urmând ca, atât Direcția Juridică, Direcția Economică și Direcția Tehnic-Investiții și Direcția de Patrimoniu, sub coordonarea administratorului public, să faceți, până luni după-amiază să avem toate chestiunile la punct”, a precizat Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești.

Acestea nu au fost însă singurele probleme. În alte două cazuri au apărut probleme legate de redactarea sumelor privind investițiile estimative ale proiectelor.

„N-am vrut să intervin înainte de a vota, pentru că nu am vrut să influențez sub nicio formă votul. Proiectele pregătite pentru astăzi au fost superficial... Cred că superficial suportă grad de comparație și pot să spun extrem de superficial abordate. Dovada e că primele două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi. Direcția Economică a dat aviz nefavorabil proiectelor 3 și 4, pe care le-am votat, venind cu niște argumente tehnice obiective în opinia mea, argumente tehnice care pot fi luate în considerație și remediate în timp, înainte de a trece la punerea în practică a lor. Este absolut necesar să se întâmple acest lucru. Noi am votat astăzi necesitatea, oportunitatea acestor proiecte, pentru că Ploieștiul are realmente nevoie de aceste proiecte. Ploieștiul are nevoie și de proiectul cu Podul Înalt, dar, din nefericire, nepriceperea, ca să nu spun altfel, nu a făcut posibil acest vot. Rog conducerea Primăriei, direcțiile din subordinea primăriei să se aplece cu atenție asupra acestor proiecte astfel încât să le facă posibile fără complicații. Să se așeze la masă toate direcțiile, să discute lucrurile care nu sunt conforme, să le aducă la normalitate și să ducă proiectele la îndeplinire pentru că ploieștenii au nevoie de ele”, a declarat Paul Palaș în plenul ședinței.

Ca să vă dați seama de erorile care apar în anumite proiecte, ei bine, la capitolul investiții, într-o anexă a proiectului, suma figura ca dublă față de cea reală, fapt care a fost remediat, printr-un amendament, în timpul ședinței.