Reacția ploieștenilor după ce viceprimarul Cristian Ganea a inaugurat expoziția de artă naivă pe asfalt ”Micțiunea boului”

Ploieștiul are un farmec aparte, asta și datorită culturii căreia i se dă cuvenita importanță. Pentru că ceea ce vedeți în imaginile postate de viceprimarul Cristian Ganea e greu să numești marcaj rutier, am considerat că cel mai bine este să credem că asistăm la o expoziție de pictură naivă pe banii contribuabililor.

Viceprimarului îi place să le arate oamenilor cum se implică domnia sa în gospodărirea orașului. Am putea spune că omul simte nevoia să-și justifice menirea în administrația locală și implicit salariul de 16.640 de lei brut/ lună.

La finele lui 2019 se fotografia alături de muncitorii care peticeau Bulevardul Independenței, explicându-ne că asfaltează. Era în buza alegerilor prezidențiale și trebuia să fim convinși că face treabă. Nu am fost foarte convinși atunci, așă că de aia am și votat aiurea, însă abia acum ne-am convins cât de bine a asfaltat. Ieri am asistat la un moment edificator, când în zona asfaltată s-au apucat să traseze marcajele rutiere.

Postare Cristian Ganea (PSD), viceprimar Ploiești: ”Vremea bună permite refacerea marcajelor rutiere din oraș. SGU Ploiești demonstrează că se pot face lucrări de calitate și cu angajații municipalității!”

Dacă posta altcineva imaginile, am fi suspectat că este un om rău, care a modificat fotografiile în Photoshop. Dar nu! Imaginile au fost postate chiar de viceprimar. Cum linia continuă este o minunată șerpuială, putem să credem următoarele:

1. Lucrarea este făcută în bătaie de joc, prin colaborarea cu o grădiniță, copiilor dându-li-se cretă și apoi fiind lăsați nesupravegheați pe Bulevard. Dar nu, nu putem să credem așa ceva!

2. Trasarea liniilor a fost bine făcută, doar asfaltarea a fost făcută în bătaie de joc, în valuri. Unde a greșit artistul?

3. Nu ar fi vorba despre marcaje rutiere, ci despre o expoziție de artă naivă, pe banii naivilor, unde artistul a dorit să sugereze exhaustiv apropierea Ploieștiului de zona montană cu serpentinele aferente, corespunzătoare. Un fel de Picasso al Ploieștiului, în ale cărui lucrări îți dai seama ce a vrut să deseneze artistul, deși rezultatul nu prea se pupă cu realitatea. Paradoxal, ca în cazul lui Picasso, prețul este unul uriaș. Și pentru a da sens creației, artistul și-a intitulat lucrarea ”Micțiunea boului în orașul găzarului”

În sfârșit, nu valorează postarea și lucrarea în sine, atât cât valorează comentariile ploieștenilor. Galerie foto cu superba lucrare și câteva comentarii: