Apartamentele din blocurile noi de pe strada Libertății din Ploiești vor fi repartizate în 2020

Destinate inițial pentru persoanele evacuate din imobilele retrocedate, blocurile de pe strada Libertății din Ploiești au fost finalizate, însă, momentan nu va avea loc repartizarea locuințelor către beneficiari. Motivul amânării îl reprezintă viitoarele lucrări pentru sistematizarea zonei.

Lucrările la blocurile de pe strada Libertății au demarat în urmă cu mai bine de 12 ani, însă multă vreme, din cauza unor litigii aflate pe rolul instanțelor șantierul a fost abandonat.

Lucrările au fost reluate anul trecut, iar la aproape un an, blocurile au fost finalizate. Momentan însă, apartamentele nu vor fi repartizate. Potrivit primarului Ploieștiului, Adrian Dobre, în zonă trebuie executate lucrări de sistematizare, dar și racordarea apartamentelor la rețeaua de termoficare.

În plus, pentru că numărul persoanelor evacuate din imobilele retrocedate s-a redus de la an la an, blocurile ar putea avea în final și destinația de locuințe sociale.

În evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (ASSC) figurează peste 160 de dosare prin care se solicită repartizarea unei locuințe cu chirie. În 27 de situații vorbim de chiriașii care provin din imobilele deja retrocedate, iar alte 137 de dosare sunt ale unor persoane care doresc o locuință cu chirie. Lista cu ordinea de priorități pentru repartizarea locuințelor a fost aprobată la finele acestui an de Consiliul Local Ploiești.