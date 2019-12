Consilierul local PNL din Câmpina, Florin Frățilă, și-a pierdut mandatul

Liberalul Florin Frățilă și-a pierdut statutul de consilier local din Câmpina. Frățilă a pierdut procesul cu ANI după ce a fost declarat incompatibil, iar prefectul de Prahova a emis ordinul de încetare a mandatului.

"Stimați colegi, drumurile noastre se despart de astăzi, aceasta este ultima dată când ne întâlnim în ședința Consiliului Local. Am venit să vă spun ce am de spus și apoi voi părăsi sala. Eu am primit aseară, iar administrația publică locală astăzi (joi, 19 decembrie 2019, n.r.) un ordin al prefectului prin care se spune că se constată încetarea mandatului meu de consilier, iar la articolul 2 se menționează că acest ordin poate fi atacat în termenul legal la instanța de contencios administrativ”, a declarat Frățilă la ultima ședință a Consiliului Local Câmpina, potrivit campinatv.ro.

Potrivit unui comunicat al ANI, Frățilă Severius Florin este acuzat de incompatibilitate.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Astfel, în perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat 41 de contracte de prestări servicii în valoare totală de 9.678,40 lei cu Spitalul de Psihiatrie Voila, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local. Persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.