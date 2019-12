Un ploieștean a experimentat offroad-ul în Mitică Apostol. N-a reușit... (galerie foto)

Este o adevărată aventură să încerci să circuli cu mașina pe unele străzi ale orașului Ploiești, la capitolul capcane conducând detașat cartierul Mitică Apostol.

Dorința de a-și vizita un prieten s-a terminat prost pentru un ploieștean, care a avut nevoie de ajutoare pentru a-și scoate mașina dintr-o ”capcană”.

Relatarea șoferului: ”Am mers la un prieten, pe strada Acvilei. Am vrut să întorc mașina și... surpriză: pământul s-a surpat sub greutatea autovehiculului. Noroc cu vreo 5 voinici. Așa am reușit să o scot din groapă. După o constatare vizuală nu aveam pagube, janta zgâraiată puțin și bara. Am facut o sesizare la Primaria Ploiești, cu speranța că vor lua măsuri. Au trecut 14 zile de atunci, dar cum trăim în România, țara nimănui, nimeni nu a facut nimic. Astăzi, întorcându-mă la prietenul meu, groapa tot acolo. Au semnalizat-o oamenii. Probabil că se vor lua măsuri, după ce își rupe cineva gâtul!”

Despre dezastrul din Mitică Apostol și minciunile celor care conduc orașul am publicat zeci de articole. Nimeni nu-și mai face iluzii, poate doar la alegerile locale.