O grădiniță pentru care Primăria Ploiești plătea inițial 2% a ajuns să coste bugetul local 92%. FOTO-Document

Consiliul Local Ploiești a fost convocat astăzi, în ședință extraordinară, de primarul Ploieștiului, Adrian Dobre. Pe ordinea de zi se regăsesc două proiecte controversate privind construcția a două grădinițe, din care una cu program prelungit.

În 2017, Primăria Ploiești a depus la Ministerul Dezvoltării două proiecte pentru obținerea de la Uniunea Europeană a fondurilor necesare construcției a două grădinițe: una cu program prelungit, pe Bdul Petrolului și alta cu program normal, pe Aleea Strunga. La momentul respectiv, Primăria Ploiești anunța că doar un procent de 2% din sumele necesare va fi acoperit de la bugetul local. Astăzi, contribuția Primăriei Ploiești a ajuns la 92% din valoarea investiției!

Potrivit proiectului aflat pe ordinea de zi, construcția grădiniței cu program prelungit a fost estimată la peste 14 milioane de lei, din care contribuația totală a Primăriei Ploiești va fi de 13 milioane de lei! Cum Primăria Ploiești nu are bani decât pentru plata utilităților și salariilor, va fi nevoie de un împrumut bancar serios.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În ceea ce privește cealaltă grădiniță, cu program normal, proiectată pentru a fi ridicată pe Aleea Strunga, aceasta a fost evaluată la 13,8 milioane de lei, din care Primăria Ploiești va suporta nu 2%, cât se estimase inițial, ci 9,6 milioane de lei!

Angajații Primăriei Ploiești, dar și consilierii locali ai PSD, susțin că aceste costuri sunt uriașe și nu pot fi acoperite de la bugetul local.

În schimb, primarul Ploieștiului, Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, dă vina pe creșterile salariilor din construcții și ale materialelor și soluțiilor ecologice care vor fi folosite.

”La momentul în care am depus proiectele costurile erau mult mai mici. Numai cu forța de muncă acestea s-au triplat, odată cu ordonanța care a introdus salariul minim în construcții de 3000 de lei. În plus, suntem obligați să construim imobile ecologice, care să nu consume combustibili fosili și să fie eficiente din punct de vedere energetic. Numai pompele de căldură costă un milion de lei. Mai puneți la socoteală anveloparea specială a clădirilor, montarea de panouri fotovoltaice și veți ajunge la un cost 860 de eur/mp pentru o grădiniță cu program prelungit, cu toate dotările incluse. La aceste costuri se mai adaugă cele pentru terenul aferent, cum ar fi construcție gard, amenajare locuri de joacă, racorduri de apă, canalizare etc. La grădinița cu program normal, costurile sunt mai mici, de 700 euro/mp construit pentru că acolo nu avem bucătărie, sală de mese sau de dormit”, a declarat primarul Dobre, pentru observatorulph.ro.

Vom reveni cu rezultatul votului consilierilor locali de astăzi în cazul acestor proiecte controversate.