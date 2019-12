Copiii ploieștenilor nu au loc în grădinițe, dar aleșii se ceartă pe proiecte. ”E prea scump” vs ”Au crescut costurile”

Construcția a două noi gădinițe în Ploiești s-a transformat într-un scandal administrativ și politic aproape fără precedent. Direcția Economică a dat aviz negativ, iar consilierii PSD-ALDE au boicotat ultima ședință în care ar fi trebuit adoptate proiectele respectiv. Iată, pe scurt, cum s-a ajuns la acest impas, în condițiile în care, în Ploiești, este o criză acută de locuri în grădinițe, mai ales cu program prelungit.

În anul 2017, Primăria Ploiești a depus două proiecte pentru finanțare europeană privind construcția a două grădinițe. Una cu program prelungit, pe Bdul Petrolului, și o alta cu program normal pe strada Aleea Strunga. În cazul grădiniței cu program prelungit, investiția a fost evaluată inițial la 2,7 milioane de lei, a crescut în decembrie 2018 la 8,3 milioane de lei, iar acum s-a ajuns la 14 milioane de lei. În plus, cota de cofinanțare a Primăriei Ploiești. adică suma ce va fi suportată de la bugetul local, a crescut de la 2% la aproape 60%. Din acest motiv, proiectele respective au primit avize negative, pentru că nu există prevedere bugetară și nu au fost votate de majoritatea consilierilor PSD-ALDE.

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, susține că aceste creșteri de costuri sunt justificate: ”La momentul în care am depus proiectele costurile erau mult mai mici. Numai cu forța de muncă acestea s-au triplat, odată cu ordonanța care a introdus salariul minim în construcții de 3000 de lei. În plus, suntem obligați să construim imobile ecologice, care să nu consume combustibili fosili și să fie eficiente din punct de vedere energetic. Numai pompele de căldură costă un milion de lei. Mai puneți la socoteală anveloparea specială a clădirilor, montarea de panouri fotovoltaice și veți ajunge la un cost 860 de eur/mp pentru o grădiniță cu program prelungit, cu toate dotările incluse. La aceste costuri se mai adaugă cele pentru terenul aferent, cum ar fi construcție gard, amenajare locuri de joacă, racorduri de apă, canalizare etc. La grădinița cu program normal, costurile sunt mai mici, de 700 euro/mp construit pentru că acolo nu avem bucătărie, sală de mese sau de dormit”.

În ceea ce privește creșterea de la 2% la aproape 66% a cotei de co-finanțare de la bugetul local, primarul Ploieștiului susține că acest lucru se datorează unui standard de cost, de 7.700 de euro/elev, impus de ghidul de finanțare. ”Un calcul matematic simplu ne arată de ce s-a ajuns în această situație. Avem de ales: îi lăsăm pe ploieșteni fără două grădinițe, sau le facem suportând 60% din costuri. Consilierii PSD și ALDE au ales până acum a doua variantă”, a declarat Dobre.

Acesta susține că Primăria Ploiești trebuie să se împrumute pentru construcția grădinițelor, indiferent dacă acestea se vor face prin proiecte cu finanțare europeană sau nu.

În ceea ce privește plățile către firma de consultanță Intergrup, primarul susține că acestea se fac legal, cu respectarea contractului inițial, care prevede ca ”plata documentațiilor se efectuează în funcție de disponibilitățile financiare ale autorității contractante, dar nu mai târziu de momentul obținerii finațării pentru proiectul individual”.