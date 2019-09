Studiu de caz: DN 72 Ploiești - Târgoviște, zonă predestinată pentru accidente. Petiții, reclamații și adrese pentru un sens giratoriu

Traficul rutier pe DN 72, care face legătura între Ploiești și Târgoviște, a crescut în ultimii ani, ca urmare a dezvoltării zonei industriale. Din păcate, efectul se regăsește și în numărul mare de accidente rutiere, care au loc, săptămânal. Una dintre zonele considerate periculoase este și tronsonul unde CNAIR a amplasat separatoare de sens. Puțini știu că, aici, potrivit Planului Urbanistic Zonal, există obligativitatea de realizare a unui sens giratoriu.

Traficul rutier pe DN72 Ploiești - Târgoviște înregistrează câteva mii de vehicule/zi, inclusiv mașini de mare tonaj. Acesta este și motivul pentru care încă de acum câțiva ani, autoritățile locale și județene au solicitat lărgirea la patru benzi a Drumului Național care face legătura între Ploiești și Târgoviște.

Una dintre zonele considerate predestinate pentru accidente este însă tronsonul unde, recent, CNAIR a montat separatoare de sens, respectiv în apropiere de zona industrială.

Aproape săptămânal, în zonă au loc accidente, cele mai multe fiind produse pe fondul neacordării de prioritate de către conducătorii auto care încearcă să pătrundă pe DN72.

Petiții și reclamații cu duiumul

Problema este că nu doar victimele din accidentele rutiere au reclamat situația, ci chiar cei care locuiesc în zona parcului industrial.

„În zona din dreptul parcului industrial prin montarea unor parapete de beton circulația este un calvar datorită numeroaselor accidente. Acolo se refuză construirea unui sens giratoriu, iar toate mașinile ce doresc a ieși din parc spre Ploiești întorc pe strada(și asa deteriorată) de acces în cartier”, se plâng locuitorii din cartierul situat pe raza comunei Ariceștii Rahtivani.

Reclamațiile nu s-au oprit însă aici. Pentru realizarea unui sens giratoriu a fost lansată chiar și o petiție online, prin care se solicita înlăturarea separatoarelor din beton montate de CNAIR și crearea unui sens giratoriu la intrare în zona industrială, astfel încât accesul să fie permis în ambele direcții. (Citește AICI), iar până la această dată au fost strânse aproape 700 de semnături.

Primăria Ariceștii Rahtivani: „Nu există forma legală!”

Printre instituțiile asaltate cu petiții a fost și Primăria Ariceștii Rahtivani, care însă nu are calitatea de administrator al DN 72 și, prin urmare, nu poate face investiții în această zonă.

„Primăria Ariceștii Rahtivani nu are cum să realizeze un sens giratoriu pe DN 72 și vă explic și de ce este această situație. Administratorul drumului este CNAIR, dar separat de acest aspect mai există un element. În 2006 - 2007, prin elaborarea Planului Urbanistic Zonal, ca soluție de trafic s-a instituit obligativitatea montării de separatoare de sens, dar și de realizare a unui sens giratoriu, de către societatea care a solicitat PUZ-ul. De atunci și până acum am încercat să găsim mai multe soluții legale cu privire la realizarea acestui sens giratoriu, care ar conduce nu doar la reducerea accidentelor rutiere, ci și la descongestionarea traficului din zonă. Am avut întâlniri atât cu factori de decizie, în speță reprezentanți ai CNAIR, autorități județene, Poliție, cât și cu reprezentanții societăților din zona parcului industrial. Problema este că noi, ca și Primărie, nu avem cum să suportăm investiția, nu doar pentru simplul fapt că aceasta a fost asumată, prin PUZ, de către o societate comercială, dar și pe motiv că, din nefericire, strada Bruxelles, care duce spre parc, este un drum privat. Noi nu avem forma legală să intervenim pentru realizarea investiției, așa cum s-a întâmplat în cazul altor sensuri giratorii realizate de către autorități publice locale, cum ar fi cele de la Albești Paleologu sau de la Bucov”, a precizat Alexandru Cristea, primarul comunei Ariceștii Rahtivani.

În așteptarea sensului giratoriu

Dacă cu privire la lărgirea la patru benzi a DN72, primul pas a fost făcut, cel puțin la capitolul declarativ, în sensul că investiția figurează ca prioritate în „Strategia integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, în ceea ce privește sensul giratoriu momentan nu sunt prea multe lucruri de spus.

Neoficial, în urmă cu câteva luni, documentația pentru realizarea unui sens giratoriu ar fi fost depusă la Consiliul Județean Prahova de către o societatea din zona parcului industrial care avea, de altfel, obligativitatea, încă de la emiterea autorizației de construire, de realizare a sensului giratoriu prevăzut în PUZ.

Pe de altă parte, până la această dată, la Inspectoratul de Poliție Județean Prahova nu a fost depus niciun dosar pentru avizarea propunerii de realizare a sensului giratoriu.

„Până la acest moment nu a fost înregistrată nicio documentație spre avizare în acest sens”, a precizat IPJ Prahova.

